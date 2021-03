Aiello è il rapper cosentino che salirà sul palco del Festival di Sanremo 2021 con il brano "Ora", nella sezione Campioni. Originario di Cosenza, 35 anni, all'anagrafe Antonio Aiello è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Fino a quando è finito al centro del gossip per un presunto flirt con l'attrice Laura Torrisi, ex moglie di Leonardo Pieraccioni, sei anni più grande di lui.

Il flirt tra Aiello e Laura Torrisi

Nel 2019 il settimanale Chi lo dava come una vera e propria certezza: Laura Torrisi e il rapper Aiello fidanzati. "Dopo Amici Celebrities l’attrice Laura Torrisi continua a coltivare la passione per la musica e nell’ultimo periodo non smette di ascoltare Antonio Aiello, in arte Aiello. Una passione molto, molto forte, quella dell’ex compagna di Leonardo Pieraccioni per il cantante cosentino…", si leggeva fra le pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini. Un flirt mai smentito né confermato dalla coppia, che ha fatto però parecchio discutere. Secondo il gossip Laura Torrisi e il giovane rapper si sarebbero conosciuti tramite alcune amicizie in comune e, dopo una fase di amicizia, tra loro sarebbe scoppiata la passione.

Aiello si definisce single

Il rapper cosentino tuttavia, non ha mai fatto alcun cenno alla sua presunta storia con la bella attrice. Anzi, in un'intervista rilasciata a Le Iene nel 2019, Aiello ha categoricamente fatto sapere: "Non sono fidanzato e in questo momento nemmeno innamorato". Ma ciò nonostante ha sottolineato la sua passione per le belle donne. Crede all'amore, però, al quale si dedica con anima e corpo: "Sono molto selvaggio: un po’ per il mio segno zodiacale, un po’ per le mie esperienze di vita. Non sono assolutamente precisino, tranne in una cosa: l’amore. Lì tendo a essere molto presente e a tenere tutto sotto controllo", ha raccontato ad Amica nello stesso periodo.