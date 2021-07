Dopo la polemica innescata dall'ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, poi cancellata, Akash Kumar si scaglia contro coloro che hanno commentato in maniera pungente e pretestuosa lo scatto che, stando a quanto dichiarato dal modello, lo ritrarrebbe bambino tra le braccia di sua zia. In quella foto sono evidenti i suoi occhi azzurri, quasi a testimonianza del fatto che le voci sul suo conto non sono vere e che, quindi, il colore dei suoi occhi è sempre stato quello che attualmente vediamo. La foto pubblicata dall'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, però, si può trovare facilmente anche su Google e Toutube. Il 29enne, infastidito da certi commenti, ha replicato su Instagram: "Siete disumani, trovatevi un lavoro se ce l'avete, cancellerò il mio profilo, tanto a me non serve".

L'attacco di Akash Kumar

In alcune stories pubblicate sul suo profilo, infatti, il modello si scaglia contro coloro che hanno commentato l'ultimo scatto da lui pubblicato per provare di avere questo colore d'occhi sin dalla nascita. Il 29enne, quindi, usa parole durissime contro i suoi denigratori e dice: "Un altro commento che su mia zia leggo cattivo, veramente vado a chiudere il mio profilo. Siete disumani, non avete proprio niente, domani pubblico delle mie foto, e dopo di che un altro commento e arrivano delle querele. Trovatevi un lavoro se ce l'avete. Leggere i commenti su una persona che non c'è più…bene, domani chiudo il mio profilo, tanto serve e voi, io faccio il modello non ho bisogno dei social".

La foto pubblicata da bambino

La polemica in merito al colore reale degli occhi di Akash Kumar è in realtà datata, ricorda infatti i tempi in cui è comparso per la prima volta in tv. Sebbene lui abbia sempre dichiarato di non essersi sottoposto a nessuna operazione chirurgica, il modello ha dovuto più volte dimostrare di aver detto sempre la verità e sebbene ci siano testimonianze tangibili, come il suo passaporto che mostra il suo vero nome e il colore dei suoi occhi, ha voluto pubblicare altri scatti per avvalorare la sua tesi. Kumar ha infatti pubblicato, nella serata di ieri, un post Instagram che mostra un bambino indiano con gli occhi azzurrissimi. A lato, compare la didascalia: "Prima di giudicare, informatevi ….. invidia…. ciao zia che mi lasciato in questo mondo di apparenza…. sarai sempre nel mio cuore". A prima vista, dunque, il 29enne sembra sostenere che il bimbo nella foto è proprio lui. L'immagine, però, risulterebbe essere presa da Pinterest e non dall'album personale di Akash. Basta infatti digitare su Google immagini "Indian boys blue eyes" ed ecco che quello scatto appare tra i risultati.

in foto: Screen da video su YouTube

Le testimonianze di chi l'ha visto con gli occhi scuri

In questi anni in cui il modello ha acquisto notorietà, partecipando anche a trasmissioni come "Ballando con le stelle", molte erano state le segnalazioni in merito al colore dei suoi occhi. C'era, infatti, chi giurava di averlo conosciuto da ragazzino, quando aveva gli occhi scuri, e anche di recente nella puntata del 21 marzo di Live-Non è la D'Urso è stato affrontato l'argomento. Una donna, infatti, avrebbe dichiarato: