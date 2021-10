Al GF Vip, Manuel Bortuzzo a Lulù: “Non siamo fidanzati, ora non voglio niente” Continuano i chiarimenti tra Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo, che nei giorni scorsi avevano prima avuto un avvicinamento e poi una separazione della quale Lulù cerca le motivazioni. I due stanno cercando una quadra, con Bortuzzo che sta cercando di far capire all’inquilina che per adesso non vuole alcun impegno.

A cura di Redazione Spettacolo

Continuano i chiarimenti tra Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo, che nei giorni scorsi avevano prima avuto un avvicinamento e poi una separazione della quale Lulù cerca le motivazioni. I due stanno cercando una quadra, con Bortuzzo che sta cercando di far capire all'inquilina che per adesso non vuole alcun impegno e Lucrezia che cerca di farlo tornare indietro sulle sue decisioni. E così i due hanno spesso delle conversazioni, talvolta anche molto dure. I due hanno parlato ancora una volta, con Bortuzzo che ha confermato la sua posizione, ovvero quella per cui c'è non sono fidanzati dopo che Lulù gli aveva detto che in fondo non erano "solo amici.

"Ma no, sono la prima che te l'ha detto, ma visto che sono situazioni che si sono create e abbiamo trovato il punto del problema possiamo andare avanti? Veramente perché se io voglio venire a darti un bacio voglio essere tranquilla che tu me lo dai" ha detto Lulù a Bortuzzo che però ha tentato di spiegarle che per lui il bacio ha un significato: "Ho capito, ma se per me il bacio ha un significato e in questo momento non voglio attribuirlo a questa cosa qui non te lo riesco a dare" ha detto prima di ammorbidire la posizione e dicendole che può anche darlo, ma senza alcun significato e a quel punto Lucrezia gli chiede di darglielo.

I due sono sempre molto lontani, con Bortuzzo che cerca di essere chiaro sulla sua posizione: "In questo momento non voglio niente. Sai qual è la chiave? Questa cosa è iniziata in modo naturale e tornerà in modo naturale, non c'è altro da fare". Nei giorni precedenti i due erano arrivati anche a uno scontro, dopo una scenata di gelosia della ragazza a Sophie Codegoni che era molto vicina a Bortuzzo. Dopo la scenata di gelosia, c'era stato un chiarimento a muso duro, con Bortuzzo che ha detto a Lulù: "Io sono comprensivo, ma ci sono tuoi atteggiamenti che mi danno fastidio e mi allontano. Il tuo modo di fare mi fa seccare le pa**e, ti giuro, non ho nemmeno voglia. È da quando siamo qui dentro che è così. […] Mi dici ‘Vieni che parliamo due minuti', no lasciami in pace. Vuoi vivere serenamente? Allora inizia a non rompermi i cog**oni per queste cose qua".