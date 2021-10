Albe e Serena si baciano ad Amici, la reazione di Giulia la fidanzata del cantante Dopo la puntata di domenica 24 ottobre di Amici, in cui sono stati mostrati alla classe e ai coach le effusioni tra Serena Carella e Alberto la Malfa, meglio conosciuto come Albe, è intervenuta l’ex fidanzata di lui. La ragazza, Giulia, ha pubblicato su Instagram una story in cui ha spiegato di essere stata lasciata dal cantante ma con motivazioni ben lontane dall’interessamento per la ballerina con cui è scoppiata la passione.

Nella puntata di domenica 24 ottobre di Amici, si è parlato anche della prima liaison tra gli allievi della Scuola di Cinecittà, ovvero quella che vede protagonisti Albe e Serena. I due, infatti, si sono scambiati diverse effusioni all'interno della casetta che sono state mostrate anche ai coach. Però, il cantante sembra che abbia nascosto il fatto di essere già impegnato al di fuori del talent, ragion per cui Giulia, la fidanzata aveva già fatto sentire la sua voce. Dopo l'appuntamento pomeridiano del weekend la ragazza ha finalmente spiegato come stanno realmente le cose.

Le parole di Giulia su Instagram

Un primo commento da parte di Giulia era arrivato quando sono state diffuse le prime anticipazioni sulle puntate di Amici. In quell'occasione la ragazza aveva ricordato ad Alberto il fatto che ci fosse lei ad aspettarlo, pubblicando una foto che li ritraeva insieme, poi immediatamente cancellata. A distanza di qualche giorno, quindi, dopo la conferma con tanto di filmati del flirt, Giulia è tornata a parlare su Instagram, dove ha scritto:

Non sono abituata a fare questo genere di "storie" ma ho notato che le persone (giustamente) continuano a non capire, dicendo però cose non vere riguardo ad una situazione che per me è delicata. Per questo motivo ho capito che non ha più senso stare in silenzio e tenere la verità solo per me.

La motivazione con cui l'ha lasciata Alberto

Stando a quanto dichiarato da Giulia, quindi, Alberto avrebbe deciso di chiudere la loro relazione, proprio qualche giorno prima che scoppiasse la passione tra lui e la bella ballerina. Ovviamente Giulia ribadisce che, purtroppo, non può sapere con certezza se la decisione del cantante sia stata maturata prima o dopo aver capito di provare un trasporto per la sua compagna d'avventura, ciò non toglie che lui le avrebbe dato un'altra motivazione: