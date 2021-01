Colpo di scena a Temptation Island, a sei mesi dalla conclusione dell'ultima stagione. Alberto maritato e Speranza Capasso erano stati una delle coppie più discusse dell'edizione autunnale del 2020 e avevano lasciato le spiagge della Sardegna separati. A sorpresa, ora non solo sono tornati insieme, ma addirittura lui le ha chiesto di sposarlo e lei ha risposto sì. Il tutto è stato raccontato in un video confezionato per i social, che mostra la proposta di matrimonio cui hanno assistito anche gli altri protagonisti di Temptation.

La proposta di matrimonio, presenti i concorrenti di Temptation Island

Maritato ha fatto davvero le cose in grande per la sua Speranza. Un supposto shooting di gruppo con gli altri componenti della trasmissione di Canale 5 è stato la copertura perfetta per la proposta di matrimonio di Alberto, che ha fatto trovare alla Capasso un'enorme scritta luminosa, "Sposami". Si è quindi inginocchiato regalandole l'anello. Erano presenti i concorrenti delle ultime due edizioni Annamaria Laino (che ha spiegato come l'evento si sia svolto in piena sicurezza, con test rapido effettuato da tutti i presenti), Anna Ascione, Nadia Chahar, Sofia Nesci e Francesca Merra. In un filmato, poi, Alberto ha svelato la risposta di Speranza: è stata ovviamente un sì, come ha confermato lei stessa, presente al suo fianco.

Alberto Maritato e Speranza Capasso a Temptation Island 2020

Alberto Maritato e Speranza Capasso si sono fatti conoscere dal pubblico televisivo partecipando a Temptation Island, dopo 16 anni di relazione. Si erano fidanzati quando erano appena adolescenti (nel 2004) ma all'interno del programma tv hanno mostrato le crepe del loro rapporto. Lui si è avvicinato alla single Nunzia, con cui ci stati momenti di effusioni e intimità. L'uomo ha fatto discutere per alcune affermazioni sulla fidanzata, come nel caso in cui l'ha definita "antidonna". I due sono usciti separatamente alla fine della trasmissione e un mese dopo le registrazioni, all'interno di uno speciale di Temptation, Alberto è stato rifiutato sia da Speranza che da Nunzia. La relazione sembrava insomma definitivamente conclusa. Mai dire mai, quando si tratta dei reality prodotti da Maria De Filippi: a distanza di mesi, ecco che i due campani si sono ritrovati e hanno deciso addirittura di convolare a nozze.