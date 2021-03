La 71esima edizione di Sanremo riporta l'attenzione sui grandi talenti italiani e sul palco dell'Ariston, per volere di Amadeus, c'è anche Alberto Tomba. Il campione di sci più famoso dello stivale è uno degli ospiti d'eccezione della kermesse, sebbene non lo si veda spesso comparire in tv. Le sue gesta da sportivo sono tutt'ora indimenticabili e note agli appassionati di sport e non, ciò che invece è sempre rimasto nell'ombra è la sua vita privata: dopo la relazione con Martina Colombari, nei primi Anni Novanta, il campione non ha più ufficializzato alcun rapporto d'amore.

La storia con Martina Colombari

Era il 1991 quando l'appena eletta Miss Italia, Martina Colombari e l'aitante campione di sci, Alberto Tomba, iniziarono a frequentarsi. La loro fu davvero una coppia di quelle ammirate e seguite da tutti, dal momento che incarnavano l'ideale perfetto d'amore: lei bellissima, lui tra i nomi più in voga del momento con una carriera spianata nel mondo dello sport. La loro storia è durata tre anni, dopo i quali la modella è finita nelle braccia dell'attuale marito Billy Costacurta. Giornalisti e fotografi dopo la rottura si contendevano Alberto Tomba quasi quanto le donne, dal momento che nei primi Anni Novanta è stato un vero e proprio sex symbol. Quella con Martina Colombari, però, è stata l'unica relazione resa pubblica dall'atleta che, quindi, dopo il clamore mediatico di questo primo amore, ha fatto in modo che nulla della sua vita privata arrivasse sui giornali che, intanto, erano soliti affibbiargli svariati flirt.

Le dichiarazioni di Martina Colombari su di lui

Proprio di recente, infatti, Martina Colombari è stata ospite della trasmissione "Oggi è un altro giorno", condotta da Serena Bortone. L'ex Miss Italia, addentrandosi nei suoi ricordi, ha rievocato i momenti trascorsi insieme al campione con molta dolcezza: "Con lui è stata una favola da rotocalco, ma il nostro amore è stato vero. Siamo stati insieme tre anni. Poi non ci siamo più visti, però ogni tanto ci messaggiamo". Nel 2017, ospite a Domenica Live, ha ribadito che il loro non era stato un amore da gossip, ma una storia vera.

La vita di Alberto Tomba oggi

Oggi Tomba si gode la vita da cinquantenne d’oro, e a quanto pare anche scapolo dal momento che non ci sono notizie relative ad una sua possibile storia d'amore. L'unica certezza è sempre stato lo sport che, pur non praticando a livello agonistico, non ha mai abbandonato. Nel 2006 è stato testimonial dei Giochi Olimpici invernali di Torino di cui è stato anche uno degli ultimi tedofori durante la cerimonia di apertura. Ha fondato l’associazione Laureus per la promozione dell’attività sportiva contro il disagio sociale. Nel 2014 ha fatto il commentatore di Sky Sport per i XXII Giochi olimpici invernali di Soči, in Russia. Tutt’ora è testimonial per la regione Emilia Romagna, e promuove l’Appennino. Lo si vede spesso durante le tappe delle Coppa del Mondo di sci come ospite d’onore e di rado come ospite in tv.