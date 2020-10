Secondo figlio in arrivo per Aldo Montano Il campione di scherma lo annuncia dalle pagine del settimanale Chi. La moglie Olga Plakhina, anche lei atleta, è nuovamente incinta, a tre anni dalla nascita della primogenita Olympia.

Nascerà a marzo e siamo molto felici. La nostra prima figlia Olimpia ci aveva già cambiato la vita… ora sarà stravolta!

Aldo Montano e Olga Plakhina, il parto difficile di Olimpia

Dopo la giovinezza all'insegna della fama da casanova e importanti relazioni con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti, Montano ha trovato la felicità con la russa Olga Plakhina, ostacolista classe 1996. I due si sono sposati nel 2016 e nel 2017 hanno accolto l'arrivo della primogenita Olimpia, così chiamata in onore delle imprese sportive del papà. La nascita della bambina non fu esattamente una passeggiata. Montano spiegò che erano sorte alcune complicazioni nel corso del parto, fortunatamente risolte.

Ho assistito al parto. È stata una mezza tragedia poi finita bene. Ci sono state un po’ di complicazioni durante il parto. Io ero presente in sala parto, muniti di telefono perché volevo filmare tutto. A un certo punto l’ho dovuto mettere da parte per aiutare lei. È finito tutto bene, per cui va bene così. Olimpia è l’essenza della vita, è un sogno che avevo e l’ho realizzato con la donna della mia vita. Il nome Olimpia è il senso della nostra famiglia.

Aldo Montano alle Olimpiadi di Tokyo 2021

Il 2021 potrebbe essere un anno d'oro per il vincitore della medaglia d'oro nella sciabola alle Olimpiadi di Atene 2004. Non solo, infatti, coronerà il sogno di diventare ancora papà, ma ha tutta l'intenzione di partecipare ai prossimi Giochi olimpici, rinviati a causa della pandemia da Covid-19: “Avrei voluto concludere la mia carriera la scorsa estate, visto che ho 42 anni", ha dichiarato a Chi, "ma ho deciso di gareggiare alle Olimpiadi 2021: l’anno prossimo il Covid non mi fermerà”.