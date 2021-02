Una coppia di Uomini e Donne, tra le più amate di sempre tra quelle uscite dal programma di Maria De Filippi, festeggia la cicogna in arrivo: parliamo di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, che diventeranno genitori per la terza volta. Lo hanno fatto sapere il giorno di San Valentino, con un video che coinvolge anche i loro due bambini Niccolò e Leonardo.

L'annuncio dei bambini di Aldo e Alessia

Nel filmato, sono proprio i due piccoli ad annunciare, con una tenerissima "litigata" che "la mamma ha un bambino nella pancia… però è un segreto!". "Volevamo dirvelo in un modo carino… Ma è finita così! Un piccolo assaggio di quello che ci riserverà il futuro", scrive la Cammarota. Aldo e Alessia sono una delle coppie nella storia ventennale di Uomini e Donne che hanno avuto dei figli. Oltre a loro, l'elenco comprende Diego Conte e Annalisa Michetti, Giorgio Alfieri e Martina Luciani (che però sono separati), Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Marco Fantini e Beatrice Valli, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione.

La storia di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota

Palmeri e la Cammarota hanno fatto a lungo sognare il pubblico di Uomini e Donne, la cui storia d'amore sembra quasi la sceneggiatura di una soap opera. I due hanno partecipato al programma nella stagione 2013/14 e lei è rimasta incinta poco dopo la scelta, ancora giovanissima. La coppia ha deciso di convolare a nozze nel dicembre 2014, con una romantica cerimonia mostrata anche nel dating show di Canale 5. Poi, nel 2015, è nato il primogenito Nicolò. L'idillio sembrava essersi interrotto con una crisi, il tradimento di lui e la rottura definitiva nel 2016, il tutto ancora una volta documentato dalla trasmissione. E invece, come testimoniò il ritorno a Uomini e Donne in uno speciale in prima serata con tanto di lettera d'amore di Alessia, la coppia si è rimessa insieme e nel 2017 ha salutato l'arrivo di Leonardo. Non c'è due senza tre e Aldo e Alessia, oggi molto attivi su Instagram come testimonial di brand, presto diventeranno ancora genitori.