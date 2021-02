Alessandra De Angelis è nota per aver partecipato a Temptation Island nel 2015, con Emanuele D'Avanzo. I due si sono sposati nel 2016, hanno due figli (Beatrice ed Enea) e sono in attesa della terza bambina. La gioia per il parto imminente è stata però travolta da una notizia che la coppia non avrebbe mai voluto sentire: Alessandra ha contratto il Covid al nono mese di gravidanza. Per fortuna, arrivano buone notizie per lei.

Alessandra De Angelis negativa, farà il cesareo

La De Angelis è infatti risultata negativa al tampone. Ha confessato su IG Stories di essere corsa ad abbracciare il marito, i figli e i genitori dopo i giorni di isolamento forzato, in preda all'entusiasmo. Dunque è guarita dal coronavirus, anche se ne percepisce ancora gli strascichi: "Non mi sento ancora bene. I postumi sono lunghi. Prima ho perso i sensi, ho fatto spaventare ancora Emanuele". Quindi, la scelta di fare un cesareo, con uno spostamento della data per avere il tempo di riprendersi: "Partorirò non il 5 bensì l'8 febbraio, per avere il tempo di riprendermi". Lei e D'Avanzo hanno già scelto il nome della bimba, che si chiamerà Adria.

Lo sfogo sui social

Qualche giorno fa, la De Angelis si era abbandonata a a uno sfogo su Instagram, mostrando tutta la tensione provata dopo la scoperta della positività: "A volte la vita ti presenta situazioni scomode..in cui molto volentieri avresti voluto non trovarti… Però bisogna anche in questi casi.. vedere il lato positivo, percepirne gli aspetti migliori vedere quel “famoso “ bicchiere sempre mezzo pieno. Ho trascorso i primi giorni a piangere, poi mi sono detta: Sono una donna fortunata, grata alla vita per quello che mi ha donato…con tanta umiltà e forza ho cercato di realizzare i miei sogni e spesso ci sono riuscita. Ho dei figli meravigliosi, un marito incredibilmente unico… Cosa sarà mai superare questa difficoltà?! Beh è proprio così. Basta solo trovare la forza.. ed io la sto trovando. Cercando di scegliere tutto ciò che è giusto per il bene degli altri, ma soprattutto per il bene della mia famiglia. Adria nascerà con o senza il Coronavirus ed io sarò pronta a darle tutto l’amore di cui ha bisogno…. Torneremo ad abbracciarci". Fortunatamente, il peggio è passato e ora la De Angelis potrà concentrarsi sul parto imminente.