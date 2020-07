Gioia immensa per Alessandra Tripoli, tra i volti professionisti del talent Ballando con le stelle. La danzatrice è incinta, come ha confessato in un post su Instagram in cui mostra il pancino già evidente. Per lei e per Luca Urso, il marito è un sogno che si realizza dopo tanti tentativi.

Le parole di Alessandra Tripoli

"Il mio cuore non batte più da solo, c’è anche il tuo…", ha scritto commossa la Tripoli nel suo messaggio pieno d'amore per il bebè in arrivo, "Pensavo di sapere cosa significasse l’amore, ma mi hai insegnato che è molto di più. Credevo di avere tutto, ma non avevo niente senza si te. Il corpo che prima mi apparteneva adesso è tuo, ogni gesto ogni respiro è per te". Alessandra ha quindi spiegato quanto sia stato difficile e doloroso aspettare tanto prima di restare incinta.

Ti abbiamo desiderato tanto… ogni test negativo era un colpo al cuore ma quella tristezza ci univa e accresceva la consapevolezza di avere bisogno di te. Un nuovo capitolo della nostra vita e finalmente lo percorreremo in tre. Ti aspettiamo

Il messaggio di Luca Urso

Anche Urso ha pubblicato parole commoventi: ""Amore mio è positivo". La frase più bella che io abbia mai sentito, le lacrime scendono come piovesse, un uragano di emozioni mi investe, non smetto di fissare quelle due linee blu Che tanto avevamo aspettato e con un abbraccio infinito realizziamo che la nostra vita non sarà mai più la stessa. Sì tra qualche mese saremo in 3. Così mi sono innamorato una seconda volta. Non vediamo l’ora di averti tra le braccia amore mio. Mamma e papà ti aspettano con ansia".

La coppia Alessandra Tripoli e Luca Urso

Classe 1987, Alessandra Tripoli è nata a Misilmeri in provincia di Palermo e ha iniziato a ballare all’età di 7 anni. Lei e Luca Urso, anche lui palermitano, nato nel 1988, fanno coppia fissa da anni come ballerini e hanno vinto diversi premi anche internazionali. Il loro amore è nato quando erano ancora giovanissimi ed è stato coronato dal matrimonio celebrato a Misilmeri il 12 luglio 2016.