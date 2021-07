Fiori d'arancio per la giornalista Alessandra Viero, volto del programma di Rete 4 Quarto grado. Ad annunciare le nozze, programmate per domani, domenica 4 luglio, è stata lei stessa nell'ultima puntata della trasmissione. "Domenica sarà una giornata molto particolare per te, a te va tutto l'abbraccio di Quarto grado", ha esordito il conduttore Gianluigi Nuzzi in chiusura, prima di salutare il pubblico. Lei ha svelato:

Sì, mi sposo! Sarà una cerimonia fatta con pochi intimi, i famigliari e gli amici più stretti. Mi fa piacere condividere 1questa notizia con voi che siete la mia seconda famiglia (in basso il video).

Chi è Fabio Riveruzzi

"Un abbraccio a Fabio", ha sottolineato Nuzzi, citando il compagno della Viero che domani pronuncerà con lei il fatidico sì. L'uomo al fianco della giornalista e conduttrice è Fabio Riveruzzi e i due hanno un figlio, Roberto Leone, nato nel 2017. Lontano dal mondo della tv e del gossip, è su Instagram ma lui e la Viero sono molto discreti sulla loro vita privata. Riveruzzi è laureato in economia all'università Sapienza di Roma, con un master alla CUOA Business School ed è impegnato nel settore musicale. Da qualche anno lavora per un'agenzia di comunicazione ed eventi e si occupa dei contenuti di una nota app musicale.

La carriera di Alessandra Viero

Nata a Sandrigo, in provincia di Vicenza, classe 1981, Alessandra Viero è laureata in giurisprudenza e giornalista professionista dal 2006. Dopo gli inizi al Corriere del Veneto e in un'emittente locale, è sbarcata a Mediaset nel 2008, lavorando al Tg4 come inviata e quindi a TGcom24. Nel 2012 ha condotto su Canale 5 il rotocalco estivo Pomeriggio Cinque Cronaca, e nel 2013 è passata a Studio Aperto. È stata a Quarto grado dal 2013 al 2016, per poi tornarvi dal 2017 e ha condotto anche Segreti e delitti e Il terzo indizio.