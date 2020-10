Il nome di Alessandro Borghese non è certo nuovo agli amanti dei cooking show, di cui è diventato uno dei volti più noti e apprezzati. Il noto chef, figlio della bellissima Barbara Bouchet e dell'imprenditore napoletano Luigi Borghese non è solito parlare della sua vita privata, nonostante le telecamere facciano ormai parte del suo vissuto. Non molti, infatti, erano a conoscenza del fatto che avesse un fratello, si tratta di Massimiliano Borghese che è anche comparso sul profilo Instagram del volto di 4 Ristoranti, tra le trasmissioni più amate degli ultimi anni.

Chi è Massimiliano Borghese

Come già detto si chiama Massimiliano, ed è il fratello minore di Alessandro Borghese. Classe 1989 ha, infatti, 31 anni e ha scelto di intraprendere un lavoro non troppo distante dal mondo della cucina, è diventato un bartender e lavora proprio nel ristorante milanese di suo fratello, dove ha un ruolo chiave nella gestione della sala. Lo scorso 17 luglio è stato il suo compleanno e, infatti, non sono mancati gli auguri di Borghese senior con un semplice: "Happy Birthday Brò", ma è proprio così che il giovane Massimiliano ha fatto capolino nell'account Instagram del noto chef, che così lo ha presentato ai su fan, le quali hanno mostrato di apprezzare quest'altro componente della famiglia elargendo complimenti e commenti che sottolineassero la somiglianza, nonché il bell'aspetto di questa coppia fraterna.

I cooking show di Alessandro Borghese

Intanto, Alessandro Borghese è impegnato con la nuova stagione del suo AleKitchenSound, il cooking show in cui alla cucina e alle prelibatezze culinarie si associa anche il gusto per la buona musica. Oltre alle ricette preparate dal noto chef, sarà messa in atto una sfida tra due concorrenti che si sfideranno tra canzoni e nuove idee che stuzzicano il palato. Da poco si è conclusa anche la messa in onda dell'ultima stagione di "4 Ristoranti" che si conferma una delle produzioni più amate che ha come protagonista il cibo e che consente di scoprire nuovi posti in giro per l'Italia.