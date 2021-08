Alessandro Borghi accusato di sessismo non ci sta, la replica dell’attore furioso sui social Alessandro Borghi ci ha riso su, ma sui social non ha nascosto il suo fastidio per le polemiche sollevate dai suoi follower che lo hanno accusato di sessismo. Il motivo? Aver elogiato la sua fidanzata Irene Forti, in un’intervista rilasciata al Corriere, affermando che “gli uomini da soli hanno poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati da una donna più interessante di loro”. Su Instagram ha chiarito le sue parole, con toni a dir poco accesi.

A cura di Giulia Turco

Alessandro Borghi è finito nel mirino delle polemiche dopo un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nella quale elogiava con amore la sua fidanzata Irene Forti, con la quale ha una storia dal 2020. Bella sì, ma soprattutto intelligente, ci ha tenuto a specificare l'attore romano che da quando Irene è nella sua vita sente di aver dato una svolta "culturale" alla sua quotidianità. "Credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho", ha dichiarato al corriere. Parole che gli sono costate l'accusa di sessismo da parte dei suoi follower.

Alessandro Borghi risponde seccato alle polemiche

Alessandro Borghi ci ha riso su, ma ci ha tenuto comunque a chiarire le sue parole. "Parlavo di me e non del genero umano, quando ho detto che un uomo per completare la sua esistenza su questo pianeta abbia bisogno di una persona vicino che lo innalzi e lo aiuti a migliorarsi. Avete fatto dei commenti dove dite che questa cosa è sessista". Insomma, il suo discorso sarebbe stato di carattere generale, un suo pensiero personale valido nelle relazioni interpersonali sia per gli uomini che per le donne, senza nulla togliere al genere maschile. "Mamma mia quanto siete stupidi, porca pu**ana, incredibile questa cosa", replica Borghi a quella che gli suona come nient'altro che una provocazione bella e buona.

L'amore di Alessandro Borghi per Irene Forti

Sebbene siano poche le informazioni sul conto di Irene Forti, lontana dal mondo dello spettacolo, di lei sappiamo che è una modella e manager che si sposta spesso tra Londra e Roma. Laureata in Economia Aziendale e in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale, Irene ha infatti lavorato spesso all'estero e non è escluso che l'incontro con l'attore romano possa essere avvenuto proprio nel Regno Unito, dove Borghi ha vissuto per un periodo. La loro storia va avanti dal 2020 e da allora lui ha trovato il suo equilibrio. "Il merito del fatto che abbia ricominciato da un annetto a questa parte a leggere molti libri è della mia fidanzata, la persona più acculturata che io conosca, che divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari", ha raccontato al Corriere.