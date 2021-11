Alessia Mancini dopo l’intervento: “Avevo un mioma all’utero, un tumore grosso quanto una polpetta” Alessia Mancini ha spiegato perché, nei giorni scorsi, ha dovuto sottoporsi a un intervento. La showgirl aveva un tumore benigno all’utero, che le causava emorragie e la faceva stare male.

A cura di Daniela Seclì

Come sta Alessia Mancini dopo l'intervento? Nei giorni scorsi, la showgirl ha pubblicato una foto che la ritraeva in un letto d'ospedale e invitava tutti a fare prevenzione. In queste ore, ha tenuto una diretta su Instagram, nella quale ha raccontato come sta. Alessia Mancini sta bene: "Mi fa male ancora un po' la ferita, ma credo che la strada sia spianata". Ora dovrà trascorrere un breve periodo in assoluto riposo. La madre si premura di chiamarla a scadenze regolari per essere certa che Alessia si stia riposando. Intanto, Mancini ha fatto sapere di essere stata operata perché aveva un mioma.

Perché Alessia Mancini si è dovuta operare

Alessia Mancini ha parlato dei problemi di salute che l'hanno costretta a ricorrere all'intervento. La showgirl e moglie di Flavio Montrucchio, aveva un mioma all'utero, un tumore benigno che le causava uno stato di grande malessere:

"Ho fatto un intervento che credo capiti a tante. Avevo un mioma all'utero, che sarebbe un tumore benigno però era diventato molto grosso, era grosso quanto una polpetta e quindi l'ho dovuto togliere perché mi faceva stare molto male, mi causava emorragie, molti problemi. Ho dovuto fare il taglio tipo cesareo. Per quello devo stare a letto. Se avessi fatto la laparoscopia, starei già bene".

Flavio Montrucchio la coccola durante la convalescenza

Dopo l'intervento di Alessia Mancini, Flavio Montrucchio non le permette di affaticarsi. Il conduttore ed ex concorrente del Grande Fratello, si sta prendendo cura amorevolmente della moglie e accompagna i figli Mya e Orlando a scuola, sincerandosi che abbiano sempre la merenda pronta. Inoltre, si occupa della cucina, ma questo aspetto non fa particolarmente piacere ad Alessia Mancini: "La mia nuova cucina è pronta e proprio adesso che è pronta non posso usarla. La sta usando solo Flavio". Tuttavia è certa, che presto potrà tornare alla sua quotidianità.