Alessia Marcuzzi in topless: “Sono in mutande, mio marito mi ha chiesto di spogliarmi per una foto” Alessia Marcuzzi, dopo la coraggiosa decisione di dire addio a Mediaset, si sta godendo un periodo di relax. Per le sue vacanze, ha scelto l’incantevole cornice della Sicilia. La conduttrice sta trascorrendo le sue vacanze in compagnia del marito Paolo Calabresi Marconi, che in queste ore le ha chiesto di posare in topless.

A cura di Daniela Seclì

Gli ultimi mesi sono stati decisamente intensi per Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha dovuto prendere delle decisioni importanti che riguardano la sua carriera. Dopo aver deciso di mettere fine alla sua esperienza a Mediaset, Alessia si sta ritagliando un po' di tempo per se stessa. La conduttrice sta trascorrendo un periodo di relax in Sicilia, in compagnia del marito Paolo Calabresi Marconi. Ed è da quell'incantevole terra che arriva uno scatto hot che in poche ore ha collezionato una pioggia di like e commenti.

Alessia Marcuzzi in vacanza in Sicilia

Il mese scorso, Alessia Marcuzzi ha comunicato l'addio a Mediaset. La conduttrice, che in passato è stata al timone di programmi come L'Isola dei famosi, il Grande Fratello, Temptation Island e più di recente Le Iene, ha spiegato che faceva ormai fatica a ritrovarsi nelle trasmissioni che le venivano proposte. Così, ha deciso di prendere la coraggiosa decisione di fermarsi. Molto probabilmente si tratta solo di un arrivederci alla tv, in attesa di progetti più stimolanti. Attualmente Alessia Marcuzzi si trova in Sicilia. Gli ultimi scatti la ritraggono in uno scorcio paradisiaco. La conduttrice, in topless, posa vicino al mare a Punta Cirica. Il risultato? In poche ore 212 mila like e oltre 3 mila commenti da parte di utenti che si complimentano con lei.

La foto in topless scattata dal marito

Alessia Marcuzzi ha condiviso con i suoi follower il dietro le quinte di quella foto. A proporle di posare in topless è stato il marito Paolo Calabresi Marconi. E la conduttrice non ha visto motivo di farselo ripetere. Alessia Marcuzzi ha spiegato: "Sì, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto ‘Spogliati, ti faccio una foto pazzesca'. Non dirmelo due volte. La Sicilia è un posto magico". A giudicare dai commenti, il marito aveva ragione. La foto è stata reputata "pazzesca".˜‚