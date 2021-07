Alessio Ceniccola fotografato con un’altra ragazza, Samantha Curcio: “L’ho chiamata subito” Alessio Ceniccola pizzicato con una ragazza mora in un tenero abbraccio durante una serata in un locale. Drink in mano e sguardo complice. Lei però non è Samantha Curcio, l’ex tronista di Uomini e Donne con la quale ha una relazione nata da pochi mesi nello studio di Uomini e Donne. A mettere a tacere le malelingue sul suo conto ci pensa l’ex tronista, che sui social racconta la sua versione dei fatti, nonostante gli scatti mostrino una certa intimità con la ragazza: “È solo un’amica”. Immediata anche la reazione di Samantha, che ammette: “Non sono foto carine, lasciano intendere”.

A cura di Giulia Turco

Alessio Ceniccola e Samantha Curcio sono innamorati, ma non negano che nella loro storia siano sorti alcuni problemi di coppia, dopo i primi mesi fuori dal programma che li ha fatti conoscere. Niente a che vedere, però, con le foto spuntate sui social che hanno pizzicato l'ex corteggiatore di Uomini e Donne con un'altra ragazza. Una mora che Alessio abbraccia dolcemente durante una serata in un locale. Foto, che hanno rischiato di sollevare un putiferio se non fosse che i due ragazzi hanno presto messo a tacere le malelingue sul loro conto. "Forse la persona che ha messo le foto voleva creare zizzania ma non c'è riuscito. Poi il rapporto tra me e Samantha ce lo risolviamo noi, nel bene o nel male", ha fatto sapere Ceniccola.

La versione di Alessio Ceniccola: "È solo un'amica"

A diramare gli scatti in questione ci ha pensato Deianira Marzano tramite il suo profilo Instagram: "Ma non stava con l'ex tronista?", ha scritto a corredo delle foto che mostrano Alessio Ceniccola in confidenza con una ragazza, che non è Samantha Curcio. L'ex corteggiatore romano è intervenuto con una serie di Instagram Stories spiegando, piuttosto seccato, che si tratta soltanto di un malinteso e della volontà di creare un gossip fasullo dal quale ci tiene a smarcarsi. "Ero in un locale con degli amici, in quella foto ero con un'amica che conosco da molto prima che conoscessi Samantha. Non ci vedo niente di male ad abbracciare una mia amica, sono fatto così e continuerò ad esserlo", ha chiarito Alessio.

La reazione di Samantha Curcio

Immediata anche la reazione della fidanzata Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne che ha raccontato ai suoi follower qual'è stata la sua reazione: "La ragazza che è nelle foto con Alessio è una sua amica storica, che è fidanzata. Io ovviamente l’ho chiamata subito ieri, perché è normale no? Non sono foto carine, lasciano intendere, ma io so che lei è una sua amica, so che è fidanzata quindi è tutto risolto". Samantha ha confermato che con Alessio sta vivendo alcuni problemi, che però non hanno nulla a che fare con una terza persona: "Io e Alessio abbiamo altri problemi, che son o di altra natura, come due ragazzi normali, come due fidanzati normali. Vi chiedo solo un po’ di rispetto, speculare sui sentimenti è la cosa che più suo allontana dal mio modo di essere. L’ho sempre reputata la favola della mia vita".