Alessio La Padula esce allo scoperto e ufficializza la relazione con Elena D’Amario, sua collega e ballerina professionista ad Amici, uno tra i volti storici del talent show di Canale5. È un post pubblicato a qualche ora dalla fine del 2020 a confermare che i due ballerini stanno (o sono stati) insieme. “Ciao 2020. È stato bello finché è durato”, scrive Alessio pubblicando le foto scattate in coppia con Elena, foto che dimostrano l’intimità evidente tra i due. Ma la didascalia scelta da Alessio fa riflettere: la storia con Elena è già finita ed è così che La Padula intende comunicarlo ai suoi followers?

Alessio La Padula pazzo di Elena dal 2016

Sono anni che Alessio La Padula è pazzo di Elena D’Amario. Era il 2016 quando il giovane ballerino fu scelto tra gli allievi di Amici. Nei corridoi dell’accademia di Canale5 incontrò Elena, già ballerina professionista, e in diretta tv ammise la sua attrazione nei suoi confronti, attrazione che all’epoca non sembrava ricambiata. A 4 anni di distanza da quel momento le cose sono cambiate e la D’Amario ha vissuto con Alessio una storia d’amore tenuta sempre lontana dalla luce dei riflettori.

Le voci su un ipotetico tradimento

È un’altra foto a far pensare che la storia tra i due sia già finita. Poche ore fa, sempre via Instagram, Alessio aveva pubblicato una foto e parlato di tradimento. “La persona che amo di più e che non ho MAI tradito mi ha Tradito. C’est là vie”, aveva scritto il ballerino senza però specificare il destinatario di quella frecciatina affidata ai social e diventata commentatissima. A distanza di poche ore da quel momento è arrivato il post con le foto scattate insieme alla ballerina di Amici che, almeno per il momento, non ha commentato. A differenza di Alessio, sul profilo di Elena non c’è alcuna foto che faccia pensare a una storia d’amore tra i due.