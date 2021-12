Alex Belli e Soleil sempre più vicini al GF Vip, Delia Duran lascia Milano: “Ho bisogno di scappare” La moglie di Alex Belli comunica di aver deciso che andrà via dalla città dopo gli ultimi risvolti al GF Vip, dove suo marito ha detto chiaramente di essere innamorato “anche” di Soleil Sorge.

Delia Duran ha deciso di lasciare Milano. La moglie di Alex Belli ha pubblicato su Instagram una semplice storia per comunicare la sua decisione di allontanarsi per un po' dalla città in cui vive e aspetta Belli, che nel frattempo però ha dichiarato di essersi innamorato "anche" di Soleil Sorge all'interno della casa. Un anche fondamentale, perché Belli ha contemporaneamente dichiarato di non aver smesso di amare sua moglie e di essere in una condizione in cui non si era mai trovato prima.

Situazione che Delia Duran, dall'esterno, evidentemente non regge più: "Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l'affetto che mi avete dimostrato ma ora mi dovete scusare, ho bisogno di scappare, prendermi del tempo per me stessa lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa… Hasta luego Milano!". Questo il messaggio telegrafico pubblicato da Duran su Instagram, che ha fatto seguito alle parole pronunciate da Belli per spiegare la sua situazione sentimentale nella puntata del GF Vip di venerdì 3 dicembre:

"Poche volte mi sono sentito così. Ho sempre avuto il controllo. Nel momento in cui ho sentito questa cosa nel cuore, era l'ultima cosa che pensavo di poter provare. Non voglio combatterlo, voglio fare un discernimento. Siamo dentro una bolla che accelera tutto. A me piacerebbe tenere Soleil con questa libertà di amarci. Se c'è una cosa di cui non dobbiamo vergognarci è di amare, c'è tanto odio. Delia sa benissimo quanto noi ci amiamo. Chi ha definito il fatto che uno non possa amare, nonostante ami anche un'altra situazione?".

Alex Belli e Soleil Sorge, l'ennesimo colpo di scena

Nella puntata si è parlato a lungo degli ultimi sviluppi nel rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Negli ultimi giorni, l'attore ha ammesso di essere innamorato della gieffina. Alfonso Signorini, all'inizio della puntata, ha chiarito che tutti i nodi sarebbero venuti al pettine. Ecco cosa è successo in diretta.

Il bacio durante la Turandot era vero

Per prima cosa, Soleil Sorge ha ammesso: "Il bacio durante la Turandot era vero", dunque non si è trattato di un bacio scenico come Alex Belli aveva dichiarato in puntata. Poi ha aggiunto: "Sono entrata in crisi perché Alex è andato in protezione e questo mi ha creato dei dubbi". Belli ha spiegato: "Dopo la Turandot, stava maturando qualcosa che entrava nel cuore". Soleil, allora, gli ha chiesto perché abbia la tendenza a lanciare il sasso e nascondere la mano e l'attore ha replicato: