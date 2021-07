Alice Volpi fidanzata con Daniele Garozzo, insieme per amore della scherma Alice Volpi e Daniele Garrozzo sono due atleti specializzati in fioretto che gareggiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I due si innamorati nel 2016 e hanno condiviso le emozioni delle gare, degli allenamenti e delle vittorie. Vivono insieme a Roma, dove ormai è concentrata tutta la loro vita e sui social non nascondono quella complicità che li rende una delle coppie più belle e affiatate dello sport.

A cura di Ilaria Costabile

Un parterre di talenti quello della nazionale italiana che gareggia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, tra cui spicca il nome di Alice Volpi. La schermitrice 28enne di Siena e già campionessa italiana di fioretto, condivide l'esperienza olimpica con il suo fidanzato Daniele Garrozzo, anche lui schermitore di talento vincitore dell'oro olimpico nel fioretto maschile individuale a Rio de Janeiro nel 2016. Una passione quella per lo sport e per la scherma che li ha uniti e che condividono con trasporto anche sui rispettivi social, dove non mancano anche scatti dei loro momenti insieme lontano dagli allenamenti.

La storia d'amore di Alice Volpi e Daniele Garrozzo

Come per molte altre coppie, la passione per lo stesso sport ha aiutato Alice e Daniele a conoscersi e innamorarsi pian piano l'uno dell'altra. La loro relazione, scoppiata prima del 2016 e resa nota proprio durante le Olimpiadi di Rio 2016, quando dopo la sua vittoria Garrozzo è corso dalla sua fidanzata che era lì a guardare la gara dagli spalti. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, lui ha spiegato: "La verità è che siamo sempre stati molto riservati, sono andato a darle un bacio è sembrato un’uscita organizzata, una dichiarazione per quella data speciale. Non è andata così, c’erano stati tanti baci prima, quel giorno la gente ci guardava più del solito e se ne è accorta". Insieme da ormai cinque anni, i due hanno attraversato vari momenti del loro rapporto sia sentimentale che professionale e da qualche anno convivono a Roma.

A parlare del loro rapporto è proprio la schermitrice, alla sua prima Olimpiade, che dichiara come si senta più sicura della presenza del suo lui in questa avventura: "Per me è la prima in assoluto, la attendevo da molto tempo, farla insieme a Dani mi rende più serena". Poi, parlando della complicità diventata sempre più forte negli anni ha dichiarato: