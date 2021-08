Alyssa Milano di Streghe coinvolta in un incidente d’auto a causa di un infarto, ricoverato lo zio Alyssa Milano, indimenticabile nel ruolo di Phoebe Halliwell nella serie televisiva “Streghe”, con un altrettanto indimenticabile Shannen Doherty, è rimasta coinvolta in un incidente d’auto insieme a suo zio. Determinante il suo intervento di primo soccorso: ha salvato la vita all’uomo, 63 anni, adesso ricoverato in ospedale.

Che cosa è successo

Lo schianto è avvenuto lungo la California Highway 1, una delle principali autostrade di Los Angeles. Alyssa Milano viaggiava sul sedile passeggero di un Ford Edge alla cui guida c'era suo zio, Mitchell J. Carp (63 anni). Quando l'uomo ha avuto un problema di salute, l'auto ha invaso la corsia opposta finendo per colpire frontalmente un SUV nero e fermarsi tra le corsie. Il SUV colpito è fuggito. Alyssa Milano ha subito praticato la rianimazione cardiopolmonare a suo zio, fino all'arrivo dei primi soccorsi che lo hanno successivamente trasportato presso l'UCLA Westwood Hospital. Alyssa Milano ha salvato la vita di suo zio.

Alyssa Milano oggi: cosa fa l'attrice di Streghe

Alyssa Milano ha fatto il suo esordio in tv con il ruolo della piccola Samantha nella sit-com "Casalingo Superpiù". Nel corso degli anni ‘9o ha partecipato a diverse pellicole cinematografiche e televisive, in particolare ha raggiunto la notorietà con Merlose Place e con Streghe. Il suo ultimo progetto televisivo risale al 2019, una partecipazione a "Grey's Anatomy". Negli ultimi anni ha sempre di più messo al centro il suo impegno politico. Durante l'amministrazione Trump, ha più volte criticato la gestione dell'ex Presidente, protestando contro la conferma del giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh e manifestando per i diritti delle donne e delle comunità LGBT+. Nel corso della pandemia, si è schierata contro i No Vax.