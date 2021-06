Alyssa Milano, che gli appassionati di serie televisive ricorderanno nell'iconico ruolo di Phoebe Halliwell in Streghe, è sempre stata una delle attrici americane più attive in ambito politico. Non sono mancate anche sui social arringhe in difesa dei diritti delle minoranze e ha apertamente sostenuto Joe Biden e Kamala Harris durante le presidenziali, eppure questa fervente necessità di prodigarsi per i cittadini americani pare che sia diventata qualcosa di decisamente più serio che un messaggio lanciato tramite Instagram. Infatti, stando alle ultime dichiarazioni, pare proprio che l'ex star di Streghe voglia candidarsi al Congresso degli Stati Uniti d'America contro il deputato repubblicano Tom McClintock.

Alyssa Milano e l'attivismo politico

La notizia è stata diffusa dalla testata The Hill, alla quale l'attrice ha dichiarato le sue intenzioni in ambito politico, affermando di voler scendere in politica per poter portare avanti le battaglie che rappresentano il suo pane quotidiano come personaggio pubblico. Da tempi, infatti, combatte per temi importanti come i diritti delle persone transgender, l'Equal Rights Amendament ovvero una proposta di legge alla Costituzione degli Stati Uniti che ha l'obiettivo di garantire pari diritti a tutti i cittadini e anche temi importanti come il controllo delle armi. Non è chiaro, però, se queste siano parole dettate dalla necessità di mettersi in gioco o se, quindi, l'attrice sia davvero convinta di quanto ha dichiarato e gli americani se la ritroveranno contro il su citato McClintock, sulla cui candidatura non sono mancati dubbi.

in foto: Tom McClintock candidato repubblicano al Congresso degli Stati Uniti

L'affermazione di Alyssa Milano

In effetti, facendo un salto a ritroso, lo scorso 20 maggio Alyssa Milano aveva pubblicato su twitter un post in cui chiedeva ai suoi fan se dovesse candidarsi contro il rappresentante del Congresso, che nei mesi scorsi di opposto all'Asian Hate Crimes Bill, la legge con la quale molti asiatici he hanno subito attacchi razzisti negli Stati Uniti possano essere finalmente tutelati. Interpellata sulla veridicità del post comparso sui social, quindi, l'attrice ha dichiarato: "Sto pensando al quarto distretto della California per correre potenzialmente contro McClintock".