Amadeus e Giovanna Civitillo, la coppia perfetta: “Il nostro segreto? Non siamo egoisti”

Amadeus e Giovanna Civitillo sono probabilmente la coppia italiana più unita in questo momento storico; di certo, la più rassicurante. Il settimanale Oggi li ha intervistati attraverso una conversazione che ha avuto luogo nella City Life, il quartiere ipermoderno di Milano dove la coppia vive con il piccolo José (che si chiama così per Mourinho, ha 12 anni, gli stessi del Triplete) e con la piccola Kira, una Boston terrier. Amadeus è diventato testimonial di una campagna di sensibilizzazione dedicata alla salute maschile: "Sono iper-ipocondriaco, lo ammetto". Giovanna Civitillo conferma: "A lui basta un brufolo per pensare male e farne un possibile motivo di ansia. Come si vive? Prendendolo in giro dal mattino alla sera. Scherzandoci sopra. Altrimenti usciremmo pazzi".

Le parole di Amadeus e Giovanna Civitillo

L'intervista verte su tante cose, dal Festival di Sanremo fino al loro amore e le differenze che ci sono tra loro. La sicurezza è il bene che si vogliono, il loro segreto: "La totale assenza di egoismo", spiega Amadeus, "Siamo l'uno rivolto all'altra, mai a se stessi. Ci siamo sempre e viceversa". E Giovanna Civitillo: "Lui viene prima. Io penso sempre prima a lui e poi a me. E prima ancora a José". Amadeus rivela che Giovanna Civitillo "è una gran secchiona. Impara velocemente ma ha ancora l’ansia di voler dimostrare quello che sa fare, pertanto studia, studia, studia. Io invece improvviso, “arronzo” come dice lei…".

Il Festival di Sanremo 2022

La domanda delle domande: Amadeus condurrà il terzo Festival di Sanremo? Il conduttore ha spiegato di non avere ancora certezze e riconosce che non è una questione di tempo, ma di idee:

Non è tanto il tempo a essere il problema: ricordo che il primo Festival iniziai a prepararlo a settembre. Dopo due anni di Sanremo saprei comunque dove mettere le mani. Si tratta di capire piuttosto i cambiamenti che ci saranno all’interno della Rai. Questo sì. Io mi sono sempre trovato benissimo con Stefano Coletta, il direttore di Rai 1. E il fatto che lui voglia fortemente che io torni a Sanremo è positivo per me, nel senso che mi relaziono con una persona che ha il mio stesso intento. Ma cosa accadrà nel prossimo futuro? Io sono felice che la gente mi voglia, perché è per la gente che ho fatto il secondo Festival. Per dare loro uno spettacolo bello in un momento davvero difficile. E naturalmente per il mondo della discografia: se avessi rinunciato a fare Sanremo non avremmo certamente avuto i Maneskin che vincono un Eurofestival!

Giovanna Civitillo è orgogliosa dei Festival condotti da suo marito e il merito che gli attribuisce è: "Aver scelto canzoni meravigliose". Amadeus invece si riconosce di "non essermi mai arreso, mai fermato davanti alle difficoltà".