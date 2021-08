Amanda Knox è incinta, è il primo figlio da Christopher Robinson: “Racconteremo la gravidanza” Amanda Knox è incinta. È il primo figlio dal marito Christopher Robinson. La trentaquattrenne lo ha annunciato nel suo podcast Labyrinth: getting lost with Amanda. La bella notizia della gravidanza, è arrivata dopo la dolorosa esperienza dell’aborto. La coppia fa sapere: “Vi porteremo con noi in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita”.

A cura di Daniela Seclì

Amanda Knox è incinta. La trentaquattrenne lo ha annunciato nel corso del suo podcast Labyrinth: getting lost with Amanda. Knox e il marito Christopher Robinson, lo scrittore con cui è convolata a nozze nel 2020, diventeranno genitori per la prima volta. Qualche settimana fa, Amanda aveva parlato del dolore vissuto quando, durante la pandemia, sperava di coronare il sogno di diventare mamma, ma ha subito un aborto.

L'annuncio della gravidanza

Amanda Knox ha condiviso con i suoi ascoltatori, un audio che conteneva il momento in cui ha fatto il test di gravidanza. L'entusiasmo quando le tre linee sono cominciate a comparire: "Oh mio Dio, questa è una linea tenue. Ok, ok, ok non voglio entusiasmarmi troppo". Poi, il sollievo della certezza di essere incinta: "Grazie a Dio, ce l'abbiamo fatta". Infine è scoppiata a ridere felice:

"È proprio vero, sono incinta. Quando vivi una perdita, è dura credere al segno di una notizia positiva, specialmente se sei stata immersa in tutte queste tragiche storie di lotta con l'infertilità".

L'aborto prima della notizia del bebè in arrivo

All'inizio di luglio, Amanda Knox ha parlato per la prima volta della terribile esperienza dell'aborto e del dolore provato quando le è stato comunicato che il bebè non aveva battito. Ora, però, la trentaquattrenne e il marito Christopher Robinson intendono lasciarsi alle spalle quell'esperienza e concentrarsi solo sulla bella notizia della gravidanza: "Stiamo registrando audio della nostra esperienza sin dal giorno uno. Restate sintonizzati per la nostra prossima miniserie, 280 giorni, dove vi porteremo con noi in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita". Amanda Knox è finita suo malgrado sotto i riflettori quando nel 2007 è stata accusata dell'omicidio di Meredith Kercher. Dopo quattro anni di carcere, è stata assolta dalla Corte di Cassazione.