Amanda Knox replica a Gaia Zorzi: “Deve essere terribile essere così piena di rabbia e risentimento” Amanda Knox ha deciso di replicare a Gaia Zorzi, che nelle scorse ore l’aveva accusata di fare ironia sul caso di Meredith Kercher. La trentaquattrenne si è difesa, rivendicando il diritto di fare umorismo su una vicenda di cui si ritiene anche lei vittima. Poi ha aggiunto: “Deve essere terribile essere così piena di rabbia e risentimento verso una persona che non hai mai incontrato. Spero che un giorno tu possa trovare compassione ed empatia”.

A cura di Daniela Seclì

Scontro social tra Amanda Knox e Gaia Zorzi. Nei giorni scorsi, Knox si è concessa una battuta sulla vicenda giudiziaria che l'ha vista protagonista. Nel 2007, infatti, è stata accusata dell'omicidio di Meredith Kercher, ma nel 2015 è stata assolta dalla Corte di Cassazione. Quando su Twitter un utente ha chiesto di raccontare una storia horror in cinque parole, la trentaquattrenne ha replicato: "Indimenticabile studio all'estero in Italia". In molti hanno trovato inappropriato scherzare su una tragedia simile. Tra coloro che l'hanno attaccata c'era anche Gaia Zorzi. In queste ore è arrivata la replica.

Amanda Knox accusa Gaia Zorzi di mancare di empatia

Il commento di Gaia Zorzi al post di Amanda Knox è stato: "Ogni anno twitti una mer*a come questa, cercando di essere divertente (e non dimentichiamoci che hai pubblicato anche un libro, un podcast e un documentario). È triste vedere come il momento più alto della tua vita sia stato essere accusata di omicidio". Amanda Knox ha deciso di replicare e l'ha accusata di mancare di empatia:

"Twitto un sacco di cose, soprattutto sulla riforma della giustizia penale, ma tu noti solo quando faccio una battuta che diventa virale. Questo è il tuo pregiudizio all’opera. Per la stragrande maggioranza del tempo, mi dedico a cause serie. Non intendo scusarmi perché occasionalmente faccio dell'umorismo sulla mia condanna ingiusta. Deve essere terribile essere così piena di rabbia e risentimento verso una persona che non hai mai incontrato. Spero che un giorno tu possa trovare compassione ed empatia. […] Non c’era niente di provocatorio in quel tweet. Sei tu a vederci una provocazione confondendo l’ingiustizia che è capitata a me, con l’ingiustizia che è capitata a Meredith".

La replica di Gaia Zorzi

Gaia Zorzi, in una serie di tweet, è rimasta ferma sulla sua posizione. La sorella di Tommaso Zorzi, ritiene che Amanda Knox scherzi sul caso di Meredith Kercher solo per riaccendere i riflettori su se stessa e non cadere nel dimenticatoio: