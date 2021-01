Amanda Lear si è vaccinata contro il Covid-19, unendosi così al milione di vaccinati solo in Italia. Lo rende noto la stessa attrice e cantante attraverso una foto su Instagram. È ormai una moda, non solo tra i personaggi famosi ma anche tra quelli comuni, quella di immortalarsi mentre si sta ricevendo la dose per sconfiggere il coronavirus. Una foto che in poche ore ha raggiunto migliaia di fan sul popolare social network.

Le celebrità invitano tutti alla vaccinazione

Una foto importante di un momento importante per Amanda Lear, che così invita tutti alla vaccinazione. Non è la sola vip che ha provato a dare testimonianza. Anche Maria De Filippi lo ha fatto, attraverso un appello agli italiani dalle pagine di Oggi: "Vaccinarsi è fondamentale". Anche Vladimir Luxuria su Twitter è stata tra le prime che nel giorno del V-Day ha cercato di esprimere la sua: "Spero in un futuro in cui saremmo tutti inoculati e questa volta non senza la ‘o'". E Iva Zanicchi, che il Covid lo ha affrontato di persona, e che gli ha portato via anche un fratello spiega: "Può essere la vera salvezza, speriamo che funzioni".

L'appello di Renzo Arbore

Renzo Arbore ha manifestato a Fanpage.it la volontà di fare il vaccino. Al nostro giornale ha spiegato quanto sia fondamentale combattere le reticenze dei negazionisti del Covid e dei no vax: “Gli direi di approfondire, di informarsi. Dietro ci sono fake news, ignoranza e tante leggende. La rete è una benedizione ma non può essere presa così sul serio, visto che chiunque può parlare ed esprimersi per avere visibilità”. Che sia Pfizer o Moderna, la vaccinazione è l'unico modo che abbiamo per uscire da questo brutto incubo che non è ancora finito. Lo spettro della ‘variante inglese' e di nuovi effetti potenzialmete letali è ancora dietro l'angolo: "l'inverno sta arrivando e noi non siamo pronti", come ha scritto il nostro Adriano Biondi.