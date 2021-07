Amber Heard si lascia alle spalle il burrascoso divorzio da Johnny Depp e scrive un nuovo capitolo della sua vita diventando mamma. L'attrice, a sorpresa, ha annunciato sui social di avere una figlia e ha condiviso con i numerosissimi follower la sua prima foto. La bambina sarebbe nata tramite maternità surrogata. La nascita risale ai mesi scorsi. Inizialmente, Heard ha preferito vivere questa gioia privatamente, tutelando se stessa e la bambina. Ma in queste ore ha deciso di condividere la notizia con i suoi follower.

Amber Heard ha presentato al mondo la sua bambina con una tenerissima foto pubblicata su Instagram. Nello scatto, la piccola Oonagh Paige riposa serenamente sul petto della sua mamma. L'attrice è al settimo cielo. Ha confidato che da anni accarezzava il sogno di diventare mamma e l'arrivo della bambina ha il sapore di un sogno realizzato, ma anche di un nuovo inizio:

"Sono entusiasta di condividere questa notizia con voi. Quattro anni fa, ho deciso che volevo avere un figlio. Volevo farlo alle mie condizioni. Ora apprezzo quanto sia radicale per noi donne pensare in questo modo a una delle parti più importanti dei nostri destini. Spero che arriveremo a un punto in cui sia normalizzato il non volere per forza un anello al dito prima di avere una culla".