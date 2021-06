in foto: Allegri e Ambra insieme, nel 2019

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si godono Ischia. La coppia, protagonista dei gossip degli ultimi anni, si è fatta vedere sull'isola campana per godersi qualche giorno di relax, prima che per il nuovo allenatore della Juventus arrivi il momento del ritiro dopo due anni di pausa dal calcio.

Come racconta il Corriere del Mezzogiorno i due sono stati visti e fotografati nei pressi del borgo di Sant'Angelo, una delle zone più affascinanti dell'isola di Ischia. Si vedono in barca e impegnati a passeggiare mano nella mano, sorridenti, segnali che tradiscono una serenità capace anche di smontare le voci di questi ultimi mesi relative a una presunta crisi di coppia. Coppia che invece è più solida che mai, a quattro anni di distanza dai primi scatti che immortalarono Allegri e Angiolini insieme.

Allegri: "Ambra donna eccezionale"

Una relazione spesso accostata ad ipotesi di matrimonio che non si sono mai verificate. Nonostante ciò era stato lo stesso Allegri a definire la sua relazione con Ambra Angiolini come un matrimonio de facto. Queste le parole di Allegri su Ambra in un'intervista a Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio, quando non si era tirato indietro dal commentare le voci di gossip relative al suo rapporto con la conduttrice e attrice:

Non ci siamo ancora sposati, ma ci siamo sposati quando ci siamo visti. Ambra è una donna eccezionale

Il ritorno alla Juventus di Allegri

Un periodo di vacanza, questo ischitano, che arriva dopo alcuni giorni trascorsi in Sardegna. Per entrambi questo è un momento importante dal punto di vista lavorativo. Se Ambra ha appena finito di girare il film La notte più lunga dell’anno, Allegri si prepara al ritorno al lavoro dopo due stagioni di stop. Ricomincia da dove aveva finito, ovvero quella Juventus dalla quale si era separato consensualmente nel 2019. A due anni di distanza Massimiliano Allegri sostituirà Andrea Pirlo alla guida dei bianconeri, con l'obiettivo di tornare a vincere lo scudetto e competere nuovamente in Europa.