Ambra e Massimiliano Allegri, il gelo dopo la rottura: “Lui non ha gradito il comportamento di lei” Le rivelazioni di Chi raccontano di un clima molto teso tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, soprattutto perché secondo quanto informano sarebbe stata proprio Ambra a creare il caso, diffondendo la notizia della fine della loro relazione e portando l’allenatore della Juventus in cattiva luce.

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sono ormai il passato. Tra i due è tutto finito, per sempre: il processo di rottura è irreversibile. A mettere in fila nuovi dettagli sulla loro storia ormai finita è il settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini. La rivista aveva capito da tempo che tra i due fosse ormai finito: "Dopo la rottura, è calato il silenzio. Anzi, il gelo totale". Ecco le rivelazioni sull'allenatore della Juventus, in piena crisi di risultati, e di Ambra Angiolini.

La rivelazione

Le rivelazioni di Chi raccontano di un clima molto teso, soprattutto perché secondo quanto informano sarebbe stata proprio Ambra a creare il caso, diffondendo la notizia della fine della loro relazione e portando Allegri in cattiva luce: "Dopo la rottura è calato il silenzio, anzi il gelo totale. Allegri e Ambra hanno smesso di parlarsi: l'allenatore pensa che sia stata la sua ex a decidere di diffondere la notizia della loro separazione. L'attrice al momento vive a Milano ed è sempre nella casa che Massimiliano Allegri le aveva messo a disposizione per condividere il loro amore. Poi, dopo la rottura, le ha chiesto di pagare i mesi di affitto trascorsi nell'abitazione. Ma la Angiolini, proprio in queste ore, dopo varie visite, insieme con la figlia Yolanda pare che abbia trovato una nuova casa dove si trasferirà in tempi brevi per spezzare ogni legame, dimenticando ogni pezzo del puzzle di un amore che ormai era finito da circa 8 mesi".

Massimiliano Allegri non ha mai parlato di Ambra

Massimiliano Allegri, d'altronde, non ha mai parlato di Ambra. L'allenatore ha sempre schivato le domande sulla sua vita privata, lo ha fatto per l'ennesima volta quando in conferenza stampa, nella settimana in cui la notizia è stata diffusa, un giornalista gli ha chiesto di parlarne. La rottura ha occupato intere pagine di giornali e riviste, e che ha spinto l’attrice a esporsi. Il mister però non lo ha mai fatto: “Della vita privata non intendo parlare”.