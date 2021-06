Amedeo Goria ha ritrovato l'amore. Il giornalista ed ex marito di Maria Teresa Ruta ha raccontato sulle pagine del settimanale Nuovo la ritrovata serenità sentimentale accanto a Vera Miales. 67 anni lui, 36 lei, tra loro ci sono trentuno anni di differenza, ma ciò non rappresenta affatto un problema per la coppia. Al contrario, a unirli ci sarebbe una grande passione.

31 anni di differenza, ma l'intimità va a gonfie vele

Nell'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Amedeo Goria ha parlato della grande attrazione che nutre per la sua fidanzata. Ha confidato candidamente che la passione non manca di certo: "Tra noi c'è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l'amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità". Goria ha spiegato che quando vede una donna da cui si sente attratto, avverte "l'impulso di conquistarla e sedurla". Ciò lo farebbe sentire felice.

Chi è Vera Miales, la modella che vorrebbe un figlio da Goria

Vera Miales è una modella e influencer. Ha 36 anni ed è originaria della Moldavia. Vive a Milano e sui social conta 11 mila fan. Secondo quanto sostiene Amedeo Goria, la donna vorrebbe avere un figlio da lui, ma il giornalista – che ha due figli nati dal matrimonio con Maria Teresa Ruta – avrebbe chiarito che per lui la paternità è ormai un capitolo chiuso

"Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso".

Infine, Goria avrebbe messo in chiaro con la sua compagna di non poterle assicurare la sua fedeltà: "Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!". Ritiene che in amore si possano trovare "altre forme di complicità" e si aspetta che Vera Miales lo accetti così com'è. Con queste premesse, la relazione riuscirà a reggere?