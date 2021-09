Anche Can Yaman arriva a Venezia, l’attore turco conquista il Lido tra applausi e foto Anche Can Yaman è arrivato in laguna. L’attore turco aveva annunciato che avrebbe preso parte alla Mostra del Cinema di Venezia e, infatti, è giunto al Lido nella mattinata di domenica 5 settembre. Il divo ha parlato dei suoi progetti futuri e, anche in questa occasione, non è mancata la presenza costante delle sue innamoratissime fan.

A cura di Ilaria Costabile

Anche Can Yaman è arrivato a Venezia. L'attore turco è stato raggiunto da applausi scroscianti al suo arrivo in laguna e richiamato dai flash dei fotografi che, quindi, non hanno perso un minuto per scattare le foto dei primi momenti alla Mostra del Cinema, arrivata alla sua 78esima edizione.

L'arrivo a Venezia

L'attore aveva già annunciato sui suoi social che avrebbe preso parte alla rassegna per presenziare ad una premiazione, in uno dei tanti eventi collaterali che però rientrano a pieno titolo nel Festival. Nella mattinata di domenica 5 settembre, Can Yaman è arrivato in laguna, con il consueto sbarco al Lido di Venezia, seguito da fotografi e atteso dai giornalisti che, nell'immediato, hanno approfittato per rivolgere qualche domanda al divo turco che ha conquistato migliaia e migliaia di fan italiane, le quali hanno messo in piedi una grande e solida fanbase. Tra i futuri progetti c'è l'inizio delle riprese in Italia di una nuova fiction, che lo vedrà protagonista insieme a Francesca Chillemi, si tratta di "Viola come il mare" e, poi, ovviamente la produzione internazionale di "Sandokan" che lo vedrà, invece, accanto a Luca Argentero. L'Italia, ormai, è quasi una seconda casa per l'attore che, infatti, si è sempre mostrato entusiasta all'idea di iniziare un nuovo percorso lavorativo nel Bel Paese. Nel corso di una breve intervista, poi, l'attore ha avuto modo di ringraziare per essere stato invitato all'evento: "È la mia prima volta a Venezia, sono felicissimo, super carico, andrò via innamorato. Grazie per avermi invitato è un grande onore per me" ha detto l'attore nel corso di una breve intervista".

Can Yaman assediato dalle fan

Anche a Venezia, ovviamente, non poteva mancare l'assedio delle fan che, da subito, hanno individuato Yaman e lo hanno seguito in cerca di un selfie rubato durante una camminata veloce verso i vari appuntamenti della giornata, piuttosto fitta di impegni. Intervistato poco dopo il suo arrivo Can Yaman, scherzando, parla del suo rapporto con le fan: "Sono qui da otto mesi e mi seguono ovunque" dice ridendo.