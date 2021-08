Anche Jake Gyllenhaal è tra i No Wash: chi sono e perché le celebrità americane non si lavano Alcune celebrità americane stanno iniziando a parlare delle loro abitudini igieniche nelle interviste, rivelando di non amare molto la doccia quotidiana. L’ultimo a dichiarare di non lavarsi troppo spesso è stato Jake Gyllenhaal, preceduto da Kristen Bell e da Ashton Kutcher e Mila Kunis. Negli Stati Uniti è già una questione etica e sociale – “un nero non potrebbe mai dichiarare una cosa del genere” – mentre The Rock spazza via i dubbi: “Io mi lavo tre volte al giorno”.

Anche l'attore Jake Gyllenhall, indimenticabile in film come I segreti di Brokeback Mountain, Donnie Darko e Lo sciacallo, figura tra le celebrità che rifiutano di lavarsi troppo spesso. In una intervista a Vanity Fair, l'attore ha spiegato le sue motivazioni: "Penso che non sia necessario farsi il bagno troppo spesso". Ha poi aggiunto: "Penso anche che ci sia un intero mondo sul lavarsi in modo molto più utile per la manutenzione della pelle". E per l'ambiente, anche. Perché tra quelli che potremmo definire "no wash" figurano anche tante celebrità che hanno abbracciato la causa ambientalista.

Le celebrità che non amano lavarsi troppo spesso

Cosa sta succedendo alle celebrità americane? Chi sono quelle che hanno deciso di dichiarare le loro abitudini nel proprio bagno di casa? Da questo punto di vista, il "paziente zero" è stata la coppia formata da Mila Kunis e Ashton Kutcher. In un podcast – Armchair Expert di Dax Sheppard – Mila Kunis ha ammesso: "Non ho avuto l'acqua calda da bambina, quindi non ho mai fatto molto la doccia. Con i miei figli, faccio lo stesso. Non li lavo molto. Non sono stata nemmeno quel genitore che fa ossessivamente il bagnetto ai piccoli, da neonati. Mai fatto il bagnetto". Ashton Kutcher ha quindi aggiunto: "Ecco il punto: se vedi sporco, pulisci. Altrimenti non ha senso".

Kristen Bell aspetta di sentire la "puzza"

A queste parole hanno fatto seguito quelle di Kristen Bell, che di Dax Sheppard è la moglie che ha ammesso di aspettare il momento in cui "senti la puzza".

Abbiamo fatto il bagno ai nostri figli ogni singola notte prima di andare a letto come loro routine, poi in qualche modo, hanno iniziato ad andare a dormire da soli senza la loro routine e abbiamo dovuto iniziare a dirci: ‘Ehi, quando è stata l'ultima volta che li hai lavati?'. Io preferisco aspettare di sentire la puzza. Una volta che ne prendi un altro odore, questo è il modo in cui la biologia ti fa sapere che devi lavarti. ripulirlo.

La parola agli esperti

Sono bastate le dichiarazioni di quattro celebrità a smuovere il mondo giornalistico negli Stati Uniti, che ha cominciato a contattare esperti sul tema. Come il dermatologo Joshua Zeichner che per Popsugar ha rivelato che "in circostanze normali, non è necessario fare la doccia ogni giorno". Ma ha poi aggiunto che bisogna lavare quotidianamente zone del corpo come "il viso, l'inguine e le ascelle". La giornalista afroamericana Jemele Hill ne fa una questione sociale: "Le celebrità bianche che si vantano di non fare la doccia hanno il privilegio di non preoccuparsi degli stereotipi, quelli che li vedono come intrinsecamente "sporchi". E ha quindi aggiunto: "I neri non hanno questo lusso. La maggior parte di noi è stata educata a essere ossessivamente pulita per presentarci bene davanti ai bianchi".

Dwayne Johnson è un Sì Wash

La questione sociale è ben rappresentata da Dwayne "The Rock" Johnson che ha spazzato via l'idea di non lavarsi troppo spesso, spiegando di avere abitudini ben differenti: "Sono l'opposto delle celebrità che non si lavano", ha scritto su Twitter, "Doccia fredda appena mi alzo dal letto, doccia tiepida dopo il mio allenamento, doccia calda quando torno a casa dopo il mio allenamento". Alla fine ha anche aggiunto: "Lavo anche viso, faccio l'esfoliazione del mio corpo e canto (stonato) sotto la doccia". Così parlo The Rock, ultimo baluardo delle celebrità che amano ancora fare la doccia.