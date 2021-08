Anche Mahmood ha un appartamento nel palazzo distrutto e incendiato a Milano Nel terribile incendio che ha colpito il palazzo di via Antonini, a Milano, è rimasto coinvolto anche Mahmood. O meglio, il suo appartamento posto in uno dei piani inferiori rispetto all’incendio, che si è sviluppato alle 17.36 di domenica 29 agosto. Morgan, che abita nel palazzo di fronte, ha ripreso tutto su Instagram.

Dove si trovava Mahmood al momento dell'incendio

Secondo quanto si apprende dal Corriere della Sera, non è chiaro se il cantautore, che nel 2019 vinse con il brano "Soldi" il Festival di Sanremo, si trovasse o meno nel suo appartamento quando è scoppiato l'incendio. Infatti, Mahmood, si trovava in compagnia di altri artisti, come si evince dalle sue storie su Instagram: Arashi e Camilla Magli. Non è chiaro se l'appartamento è quello di Mahmood.

Anche Morgan nel palazzo di fronte

C'era anche Morgan nel palazzo di fronte che ha ripreso tutto e attraverso una diretta instagram ha raccontato ogni cosa: "Ci abita Mahmood in quel palazzo lì", aveva spiegato lo stesso Morgan.

Il racconto dei testimoni

Una coppia è stata raggiunta da Fanpage.it sul luogo dell'incendio. I due hanno spiegato di essere in possesso di "due appartamenti, uno al dodicesimo piano e l'altro al quindicesimo". "In totale – hanno continuato – in tutta la torre ci sono una sessantina di appartamenti, speriamo che la maggior parte degli inquilini sia in ferie". Il palazzo è stato costruito dieci anni fa. Sconvolgente il loro racconto: "Abbiamo visto la vela prendere fuoco in pochi minuti e siamo corsi giù velocemente". Secondo quanto raccolto e comunicato dalla Questura, fortunatamente non ci sono morti mentre è salito a venti il numero di persone lievemente ferite, che hanno riportato contusioni, o intossicate.

Nessun morto nell'incidente

Come ha confermato la Questura di Milano, non ci sono morti nell'incidente. Il palazzo è stato avvolto e distrutto dalle fiamme ed è stato evacuato. Circa venti persone sono state visitate sul posto dal personale sanitario per contusioni o lievi intossicazioni.