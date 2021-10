“Anche se ho il tumore, voglio un figlio”: la forza di Carolina Marconi che non si arrende Nonostante il tumore, Carolina Marconi ha dichiarato di non voler abbandonare il desiderio e la speranza di diventare madre: “Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”. L’intervista a Storie Italiane su Rai1.

La grande forza di Carolina Marconi in diretta tv. A Storie Italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, la ex gieffina parla della sua condizione e del suo sogno: "Farò l'impossibile per riuscire a diventare madre". Si presenta in studio con una vistosa parrucca nera e racconta la sua battaglia contro il cancro al seno: "Voglio un figlio dal mio compagno". Carolina Marconi è impegnata sentimentalmente con Alessandro Tulli.

Il messaggio di Carolina Marconi

Carolina Marconi è ormai da tempo diventata un simbolo della lotta al tumore. Da quando ha saputo di averlo, non si è mai nascosta e ha sempre raccontato tutto senza filtri, al fine di sensibilizzare e aiutare le tante donne che sono nella sua condizione. Ma non è stato facile:

Il mondo mi è crollato addosso. Quando passi un momento come questo non sai di avere quella forza e me ne stupisco anche io. Mi scrivono tutte le donne che hanno avuto un tumore, mi tranquillizzano, mi danno coraggio. Così, ho deciso di usare la pagina instagram personale come un diario per interagire e rispondere a chi mi scrive, a chi mi chiede consigli. Io sono felice di farlo perché grazie a tutte queste donne trovo anche io la forza.

Lo scontro con gli hater

Carolina Marconi ha anche raccontato di avere molti hater, che la criticano per il fatto di mettere in mostra il suo dolore: “Devo dire che ci sono dei cretini che si permettono di scrivere delle stupidaggini a una donna che sta affrontando con grande coraggio la malattia, ecco proprio voi non siete altro che cretini”. Eleonora Daniele ha mostrato uno dei messaggi di questi hater: "Dovresti solo vergognarti a pubblicare certe cose, non hai rispetto delle altre persone malate. Addirittura hashtag tumore al seno, mah".

La speranza di diventare madre

Carolina Marconi ha dichiarato di non voler abbandonare il desiderio e la speranza di diventare madre: "Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”. Chi la segue e la ama per la sua semplicità, si augura con tutto il cuore che le cose possano andare per il meglio.