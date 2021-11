Ancora problemi di salute per la Regina Elisabetta: la situazione Buckingham Palace ha annunciato che la Regina non parteciperà più al Remembrance Day al Cenotafio di Londra per un problema alla schiena.

Continuano i problemi di salute della Regina Elisabetta. Buckingham Palace ha annunciato che la Regina non parteciperà più al servizio domenicale della memoria al Cenotafio di Londra – la tradizionale deposizione della ghirlanda in memoria dei caduti – per un problema alla schiena. Le condizioni di salute non sarebbero buone. Altre notizie in aggiornamento.

Come era stato annunciato da Buckingham Palace, oggi la Regina Elisabetta sarebbe dovuta tornare in pubblico dopo le diverse settimane di riposo prescritte dai medici. In quei giorni, la Regina è stata costretto anche a un ricovero in ospedale. In Inghilterra, oggi è il Remembrance Day, un giorno in cui l'Inghilterra si ferma per commemorare i caduti di guerra dinanzi al Cenotafio di Londra. Dopo le cerimonie dimesse dei due anni precedenti, causa Covid, la Regina Elisabetta ci teneva a partecipare quest'anno.

Le condizioni della Regina

Era ferma intenzione della Regina partecipare alla tradizionale cerimonia della deposizione della ghirlanda.