Ancora un Royal Baby, nata la figlia di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi La royal family si allarga, con l'arrivo di una nuova erede. Si tratta della figlia di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, si tratta di una bimba. Ne dà l'annuncio direttamente Buckingham Palace, che rende nota la nascita della bambina, dodicesima bisnipote della regina Elisabetta. Beatrice di York è figlia di Andrea, al centro di uno scandalo sessuale che ne ha compromesso la reputazione.

Un nuovo Royal Baby è arrivato in città. Si tratta della figlia di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi, si tratta di una bimba. Ne dà l’annuncio direttamente Buckingham Palace, che rende nota la nascita della bambina, dodicesima bisnipote della regina Elisabetta. Questo il comunicato pubblicato nelle scorse ore:

Sua altezza reale la Principessa Beatrice e Mr Edoardo Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare l'arrivo sereno della loro figlia, sabato 18 settembre 2021, alle 23.42, al Chelsea and Westminster Hospital di Londra. La bambina pesa 6 libbre e 2 once (3 chili circa). I nonni e i bisnonni della bambina sono stati informati e sono lieti di ricevere la notizia. La famiglia intende ringraziare lo staff dell'ospedale per le attenzioni ricevute. Sua altezza e la bambina stanno bene e la coppia non vede l'ora di presentare la bambina al fratello più grande, Christopher Woolf.

Una bambina per Beatrice di York

Non è stato ancora reso noto il nome della bambina, che probabilmente sarà comunicato nei prossimi giorni. Nelle ore successive è però arrivato il tweet della principessa Beatrice, che ha scritto pubblicamente: "Sono così felice di condividere la notizia dell’arrivo sano e salvo di nostra figlia. Grazie al team di ostetriche e a tutti in ospedale per le loro meravigliose cure”. Si allarga dunque la famiglia reale inglese, dopo che poco più di tre mesi fa era arrivato un altro erede per la regina, Lilibet Diana, il secondo figlio di Harry e Meghan Markle. A gennaio è nato, invece, il primo figlio della sorella Eugenia e del marito Jack Brooksbank, August.

Lo scandalo di Andrea di York, padre di Beatrice

Beatrice di York è diventata moglie di Edoardo Mapelli Mozzi con una cerimonia segreta dello scorso luglio. Figlia di figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson. Stando a voci che arrivano dalla Gran Bretagna, a causa degli scandali che hanno coinvolto proprio Andrea di York, ci sarebbero dubbi sull'assegnazione del titolo nobiliare alla bambina.