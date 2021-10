Andrea Delogu con il fidanzato Luigi Bruno: nuovo amore dopo Francesco Montanari l settimanale “Diva e Donna”, però, ha paparazzato la conduttrice Rai insieme al suo nuovo compagno: si chiama Luigi Bruno, un modello misterioso e molto più giovane di lei. Su Instagram i due mantengono il silenzio, ma in una delle immagini più recenti sul profilo del modello, entrambi si commentano e scherzano.

Francesco Montanari e Andrea Delogu non stanno più insieme. Come era stato anticipato dalle cronache del gossip, il loro matrimonio è terminato ma – a quanto pare e almeno fino ad oggi – nel modo più discreto possibile. Il settimanale "Diva e Donna", però, ha paparazzato la conduttrice Rai insieme al suo nuovo compagno: si chiama Luigi Bruno, professione modello.

L'identikit di Luigi Bruno

Luigi Bruno è un modello e, come riporta Diva e Donna, ha il "fisico scolpito, gli occhi scuri e intriganti e le labbra carone". Lui ha una pagina social da appena 1500 follower: "Non ha importanza", scrive in una delle immagini postate, alimentando l'aria di mistero un po' nichilista.

Lo scambio su Instagram

Su Instagram i due mantengono il silenzio, ma in una delle immagini più recenti di lui, datata 18 settembre in cui è al cinema, "Andrea La Rossa" scherza con lui che si paragona al personaggio di Flynn Rider, il fidanzato di Rapunzel: "Rido. Genio". E lui: “Sì, ero in incognito”.

Il matrimonio con Francesco Montanari

Il matrimonio tra Andrea Delogu e Francesco Montanari, iniziato nel 2016, è giunto al capolinea. Già da gennaio 2021 si è parlato della fine dei rapporti tra la ex conduttrice di Stracult e l'ex Libanese di Romanzo Criminale. Tra i due sarebbe stato un matrimonio pieno di amore ma anche pieno di problematiche. Nel 2019, Andrea Delogu si raccontò come un fiume in piena a "Belve", la trasmissione di Nove condotta da Francesca Fagnani, dove spiegò: "Io credo di avere le corna", aveva spiazzato così tutti la conduttrice. "Non ho le prove, ho dei sentori e mezze prove che non si sono mai concluse. Sono sicura che Francesco mi abbia tradito". Successivamente, Andrea Delogu si è detta pentita per queste dichiarazioni rilasciando una nuova intervista a "I Lunatici" su Radio 2: "Ero arrabbiatissima, avevamo litigato la sera prima. L'ho fatto da donna arrabbiata, meglio non intervistare una donna arrabbiata. Mi sono lasciata andare. Ho dovuto chiedergli scusa dopo".