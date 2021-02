Dopo la fine della storia con Giulia De Lellis ad Andrea Iannone sono stati attribuiti i più svariati flirt, nessuno dei quali è stato effettivamente confermato dal motociclista. I fotografi del settimanale Chi, però, hanno beccato il noto campione di Moto Gp in compagnia di una ragazza che hanno riconosciuto come Natasha, la figlia di Umberto Tozzi. I due sono stati immortalati intenti a trascorrere una giornata insieme nel centro di Milano.

Il pranzo insieme e la fuga da Milano

Potrebbe essere un semplice pranzo tra amici quello che è stato ripreso dai fotografi del settimanale di Alfonso Signorini, nulla di compromettente, anche se i due sembrano essere piuttosto intimi, almeno è quello che si percepisce scrutando le foto che compaiono sul numero della rivista del 10 febbraio 2021. Dopo un pranzo insieme in uno dei ristoranti più chic del capoluogo milanese, i due si sono separati prendendo le loro rispettive auto per dirigersi fuori città. Non è escluso, quindi, che la figlia del noto cantautore abbia potuto seguire il motociclista fino a Lugano, dove attualmente vive.

Chi è Natasha Tozzi

Non si hanno molte notizie sul conto di Natasha Tozzi se non il fatto che ha 31 anni e lavora come modella e influencer, cosa che si può comprendere anche guardando i 23 mila follower che ha su Instagram, sebbene il suo profilo risulti privato. Il suo nome, però, era comparso già in precedenza sulle cronache rosa per la sua liaison con Stefano Ricucci, che ricordiamo è stato l'ex di Anna Falchi, dopodiché è stata fidanzata con Alberto Franceschi, anche lui imprenditore, che invece aveva avuto una relazione con Alice Campello, attuale compagna di Alvaro Morata. Pare, quindi, che la modella e il motociclista abbiano iniziato a frequentarsi, sebbene sia ancora presto per dire che si tratti di una vera e propria storia d'amore.