Andrea Zelletta e Natalia Paragoni più passionali che mai. La coppia, che è nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, ha festeggiato da poco due anni di fidanzamento. Il loro amore fa grandi passi e l'ex gieffino ha ammesso di avere intenzioni serie con la giovane influencer. Natalia infatti non farebbe altro che chiedergli di affrontare il grande passo del matrimonio, ma lui prima vorrebbe un figlio. Quel che è certo è che tra loro la passione è molto accesa e, dopo le rivelazioni "hot" di Natalia su Instagram che avevano fatto impazzire il web, ogni volta che Zelletta viene intervistato, gli viene chiesto di concedere qualche dettaglio "intimo" della loro relazione. Raggiunto dal settimanale Nuovo, Andrea si è divertito a raccontare senza pudori il loro modo di vivere il sesso.

Zelletta svela il posto più strano dove ha fatto l'amore

"Facciamo l'amore una volta al giorno", ha spiegato Andrea Zelletta, innamoratissimo della sua Natalia. L'ex gieffino non ha mai nascosto che tra di loro il sesso sia una componente molto importante del rapporto e che vorrebbe sentirsi libero di parlare di sesso in maniera più leggera e ironica: "Credo che sia importante dar sfogo alla fantasia cercando posti e posizioni nuove, l'intimità è un mondo complesso", ha spiegato. Nessun imbarazzo quindi rispetto alle dichiarazioni di Natalia che qualche mese prima aveva raccontato su Instagram di essere rimasta "bloccata" con la schiena dopo un weekend di passione: "Lei ha fatto una confidenza senza malizia né volgarità. Nel 2021 si dovrebbe poter parlare liberamente di certe tematiche senza essere giudicati". Poi una confessione piccante: "Il posto più strano dove l'abbiamo fatto? Sotto un albero di ulivo in Puglia".

Andrea Zelletta vuole un figlio da Natalia Paragoni

Intervistato su Instagram nel format ‘Casa Chi', Zelletta di recente ha spiegato che per il momento non c'è nessuna data ufficiale per il matrimonio con la Paragoni. Un argomento che però tra le mura di casa viene toccato molto spesso: "Natalia ne parla tutti i giorni". Da parte sua c'è la volontà di prendersi tempo, di godersi il più a lungo possibile la loro vita da giovani fidanzati, senza vincoli. Anche se, ammette, prima delle nozze gli piacerebbe realizzare il sogno di diventare padre: "Mi piacerebbe che ci godessimo questa fase iniziale, prima preferirei avere un figlio".