Angela da Mondello ha cambiato idea. La donna siciliana a suo modo protagonista dell'estate appena trascorsa per una frase pronunciata in Tv diventata virale, la celebre "non ce n'è coviddi" che è stata in un certo senso il simbolo dell'approccio scanzonato all'estate di molti italiani, dopo i mesi di tensione del lockdown, scanditi dalla paura e dal timore per la propria incolumità.

In un nuovo messaggio pubblicato sui social, Angela Chianello ha inviato un messaggio ai suoi tanti follower, invitando tutti a mettere la mascherina, anche in seguito alla crescita notevole del numero di casi di contagio in Italia negli ultimi giorni:

L'unico mio messaggio è dire che il Covid c'è. Indossiamo la mascherina, pensiamo alla nostra salute. Io quella volta scherzando dissi che il Covid non c'era, ma adesso siamo messi male. Ci ho sempre creduto, abbiamo scherzato e riso, altre persone hanno fatto di tutto e di più e nessuno li ha mai criticati. ho detto quella frase io e tutti a tirarmi sassi. Comunque, ragazzi, un consiglio: "Mettiamoci la mascherina e usiamo tutte le precauzioni".

Alla fine dell'estate l'attenzione mediatica su Angela da Mondello era notevole. La donna era stata ospite da Barbara d'Urso, spiegando in quel caso il clima di scherzo in cui pronunciò quella frase diventata famosa: