Angelina Jolie e The Weeknd, è amore o amicizia? “Più di 2 ore insieme nel privé di un ristorante” L’attrice e il cantante sono stati paparazzati all’uscita di un ristorante italiano a Los Angeles dove, secondo le indiscrezioni, si sarebbero trattenuti per una cena durata più di due ore. Già in altre due occasioni Angelina Jolie e The Weekend sono stati beccati insieme: è solo una bella amicizia o l’inizio della coppia Jolie-Tesfaye (vero cognome di lui) ?

A cura di Elisabetta Murina

Secondo i rumors degli ultimi giorni, tra le celebrities americane potrebbe esserci una nuova coppia: Angelina Jolie e The Weekend. L'attrice e il cantante sono stati paparazzati all'uscita di un ristorante italiano a Los Angeles dove, come ha rivelato il Daily Mail, si sarebbero intrattenuti nel privè per una cena durata più di due ore. Non è la prima volta che i due vengono beccati insieme. Già lo scorso giugno, infatti, erano stati avvistati nello stesso romantico ristorante. E poi ancora a luglio, mentre assistevano a un concerto privato a Los Angeles. Dopo la storica coppia Pitt-Jolie, anche definita "Brangelina", potrebbe essere il turno dei Jolie – Tesfaye (il vero nome del cantante è Abel Makkonen Tesfaye)?

Angelina Jolie e The Weeknd paparazzati a Los Angeles

Secondo il Daily Mail, lo scorso sabato sera (25 settembre) Angelina Jolie e The Weekend avrebbero trascorso due ore e mezza nell'esclusivo ristorante italiano di Giorgio Baldi a Los Angeles. I due sono poi stati paparazzati all'uscita del locale, mentre camminavano uno davanti all'altra con sguardo basso, per non attirare troppo l'attenzione. Stando al tabloid inglese, Angelina Jolie avrebbe lasciato il ristorante a bordo del suv nero di The Weeknd.

Angelina Jolie e The Weeknd, non è la prima volta insieme

Angelina Jolie e The Weeknd erano già stati avvistati insieme in altre due occasioni, una lo scorso giugno e l'altra a luglio. Nel primo caso, la location era la stessa: il ristorante italiano di Giorgio Baldi a Los Angeles. Ma, stando a quanto ha rivelato una fonte vicina al sito Page Six, si sarebbe trattato di un incontro di lavoro. L'attrice, infatti, aveva portato con sé il figlio Pax, grande fan di The Weeknd. Nel secondo caso, invece, l'occasione era un concerto privato a Los Angeles. È ancora presto per sapere se sia solo una bella amicizia o se possa nascere un nuovo amore. Quel che è certo è che entrambi, almeno ufficialmente, sono single. L'attrice, dopo la fine della storia con Brad Pitt, non ha mai ufficializzato la presenza di un altro uomo al suo fianco. E anche il cantante sembra non essere più in dolce compagnia dal 2019.