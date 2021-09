Angelina Jolie sul divorzio da Brad Pitt: “Ho avuto paura per la sicurezza dei miei figli” Angelina Jolie, intervistata da TheGuardian, è tornata a parlare della fine del matrimonio con Brad Pitt. L’attrice ha dichiarato di avere avuto paura per la sicurezza dei suoi figli. Un riferimento alle accuse di violenza domestica che la quarantaseienne ha rivolto all’ex marito: “Spesso non sei in grado di riconoscere qualcosa da un punto di vista personale, soprattutto se tutta la tua attenzione è concentrata sulle ingiustizie a livello globale”.

A cura di Daniela Seclì

Angelina Jolie ha rilasciato un'intervista a TheGuardian nella quale è tornata a parlare del burrascoso divorzio da Brad Pitt. L'attrice ha spiegato di non poter scendere troppo nei dettagli, perché ci sono ancora delle azioni legali in corso. Tuttavia, ha spiegato di avere temuto per la sicurezza della sua famiglia. Ecco quanto ha dichiarato.

Angelina Jolie torna a parlare del divorzio da Brad Pitt

Angelina Jolie ha spiegato di avere temuto che venissero violati i diritti dei suoi figli. Quando il giornalista del Guardian le ha chiesto se si stesse riferendo al divorzio con Brad Pitt e alle accuse di violenza domestica che lei gli ha rivolto, inizialmente ha spiegato di non essere autorizzata a parlarne: "Sono ancora nel bel mezzo di una situazione legale. Non posso parlarne". Poi, però, ha annuito. Così le è stato chiesto se abbia avuto paura per la sicurezza dei suoi figli. Angelina Jolie stavolta ha replicato: "Sì, ho avuto paura per la mia famiglia". E ha aggiunto che, impegnata com'è nelle iniziative a salvaguardia dei diritti dei bambini a livello globale, inizialmente ha fatto fatica a comprendere che il problema fosse anche nella sua stessa casa:

"Spesso non sei in grado di riconoscere qualcosa da un punto di vista personale, soprattutto se tutta la tua attenzione è concentrata sulle ingiustizie a livello globale. Tutto il resto sembra più piccolo. È molto difficile".

Quindi ha concluso: "Non sono il tipo di persona che prende alla leggera decisioni come quella che ho dovuto prendere. Mi ci è voluto tanto tempo per arrivare al punto in cui ho sentito che dovevo separarmi dal padre dei miei figli".

Le accuse di Angelina Jolie a Brad Pitt

Era settembre del 2016, quando veniva diffusa l'inaspettata notizia che Angelina Jolie aveva chiesto il divorzio a Brad Pitt. Dal 2019, non sono più marito e moglie, ma tra loro continua la battaglia legale. L'attrice aveva deciso di mettere fine al matrimonio dopo che – durante un volo privato – Brad Pitt ubriaco si sarebbe scagliato contro il figlio Maddox. L'attore ammise di avere un problema con l'alcol, ma chiarì anche di avere solo alzato la voce con suo figlio e di non averlo mai picchiato. Le indagini lo scagionarono. La battaglia legale tra i due attori continua.