Angelo Pintus e la dedica a sua moglie per l’anniversario, chi è Michela Sturaro Angelo Pintus è uno dei comici più amati d’Italia, tra i protagonisti che più hanno creato dinamiche e momenti divertenti nella prima edizione di LOL-Chi ride è fuori. Da più di quattro anni al suo fianco c’è Michela Sturaro, la donna che ha sposato nel 2017, ma che dopo la proposta di matrimonio divenuta famosa in tutta Italia, ha sempre mantenuto la sua riservatezza.

A cura di Ilaria Costabile

Angelo Pintus è tra i comici italiani più noti della televisione, protagonista della prima edizione di LOL-Chi ridi è fuori, che ha entusiasmato il pubblico tra risate e tormentoni, il mattatore ha dimostrato anche di essere un uomo estremamente romantico. Dopo quattro anni dal giorno delle nozze con la sua compagna, non ha esitato a condividere qualche scatto insieme accompagnato da una bellissima dedica d'amore. Ma proviamo a scoprire qualcosa in più su Michela Sturaro, la sua dolce metà.

Chi è Michela Sturaro

Michela Sturaro è la donna che ormai da quattro anni, ma anche qualcosa in più, è accanto ad Angelo Pintus. Riservata, sebbene abbia un profilo Instagram seguito da 40mila follower, non ha mai condiviso molte informazioni sulla sua vita privata, al di fuori di quanto vive insieme a suo marito e, inoltre, non si stanca mai di dispensare consigli su film, libri e altro che possa dare un'idea di quali siano i suoi gusti personali. Anche per tutelare la moglie da un possibile clamore mediatico, proprio Pintus è stato attento in questi anni a non rivelare informazioni sul suo conto.

La storia d'amore tra Michela Sturaro e Angelo Pintus

La loro storia d'amore è diventata famosa in seguito alla proposta di matrimonio che il comico le fece durante uno dei suoi tour, proprio il 9 settembre 2016 all'Arena di Verona, e alla quale lei assistette incredula ed emozionatissima. I due si sono poi sposati esattamente un anno dopo, vicino Ferrara, con una cerimonia intima e i festeggiamenti si sono tenuti in un agriturismo nelle vicinanze, con pochi amici e parenti. La coppia non ha figli, il comico ha sempre dichiarato di non volerne.

La dedica di Angelo Pintus a sua moglie

L'amore, quindi, non manca e anzi è la miccia che permette loro di tenere acceso il fuoco della passione che li ha uniti e li lega ormai da anni. Si divertono insieme, condividono momenti spensierati e sono l'uno la spalla dell'altro, è quanto si percepisce leggendo la dedica che il comico ha rivolto alla moglie nel giorno del loro anniversario: "La prima foto è di oggi. Oggi siamo sposati da quattro anni e in questi quattro anni sono successe davvero tante cose, ma noi siamo sempre qui, insieme, ovunque, a ridere, ad arrabbiarci, ma soprattutto a bere. Probabilmente quando moriremo ci imbottiglieranno. Ti amo Suellen".