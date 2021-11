Anna Wintour è nonna per la terza volta, l’annuncio nel giorno del suo 72esimo compleanno Anna Wintour, storica direttrice di Vogue America, è diventata nonna per la terza volta. L’annuncio è arrivato via Instagram il 3 novembre, nel giorno del suo 72esimo compleanno. A darlo la figlia Bee Shaffer, sposata con Francesco Carrozzini (figlio di Franca Sozzani), con delle dolci foto del piccolo Oliver Sozzani Carrozzini, nato lo scorso 25 ottobre.

A cura di Elisabetta Murina

Lo scorso 3 novembre, Anna Wintour ha compiuto 72 anni. E per il suo compleanno la figlia, Bee Shaffer, ha annunciato su Instagram la nascita del piccolo Oliver Sozzani Carrozzini, avuto dal marito Francesco Carrozzini, figlio della scomparsa Franca Sozzani. In realtà, il terzo nipotino della celebre nonna è nato il 25 ottobre, ma la notizia è stata data in un giorno speciale, come una sorta di regalo di compleanno.

Anna Wintour nonna per la terza volta

Il 25 ottobre 2021 è nato il piccolo Oliver Sozzani Carrozini. I genitori, Bee Shaffer e Freansceo Carrozzini, rispettivamente figli di Anna Wintour e Franca Sozzani, hanno dato la lieta notizia solo il 3 novembre, condividendo i primi dolci scatti del bebè. La data scelta per annunciarlo sui social non è un giorno qualunque, ma il compleanno di nonna "Anna", che proprio il 3 novembre ha spento 72 candeline. Forse uno dei più bei regali di sempre.

Gli altri nipoti di Anna Wintour

Anna Wintour, direttrice di Vogue America e rivoluzionaria del mondo della moda, è nonna tris. L'ultimo arrivato è il piccolo Oliver Sozzani Carrozzini, nato dalla sua secondogenita Bee Shaffer, sposata con Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani (storica direttrice di Vogue Italia scomparsa nel dicembre 2016). Qualche anno prima, il suo primogenito Charles Shaffer era diventato padre di due bambine, Ella e Caroline, regalando alla signora della moda americana la gioia di diventare nonna.

Leggi anche Furto per Roberta Beta nel giorno del suo compleanno: le immagini della casa svaligiata

Il piccolo Oliver Carrozzini Sozzani (IG @beecarrozzini)

L'amore tra Bee Shaffer e Francesco Carrozzini

Galeotta fu la moda. D'altronde con due mamme così non poteva che essere inevitabile. Katherine Shaffer (detta Bee) e Francesco Carrozzini si sono conosciuti al Met Gala del 2016 e solo pochi mesi dopo sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Bee è rimasta accanto al fidanzato anche nel triste momento della scomparsa della madre, Franca Sozzani. Nel 2018 sono convolati a nozze nella tenuta di Anna Wintour, con una la cerimonia alla presenza di 150 invitati, dove vigeva il divieto assoluto di condividere scatti sui social.