Annika Noelle, attrice che interpreta Hope Logan nella storica soap opera americana, è vicina alle nozze. Su Instagram infatti l'attrice ha pubblicato uno scatto romantico nel quale è ben in vista l'anello di fidanzamento che annuncia il matrimonio in programma, con una frase cristallina: "Lei ha detto sì!". Inquadrata dalla foto solo per metà volto, l'attrice si stringe nell'abbraccio del suo compagno nonché futuro marito, ma è mistero sull'identità dell'uomo, che Annika Noelle ha voluto tenere al momento lontano dal gossip.

Annika Noelle è fidanzata ufficialmente con Zach Fischer

Nonostante l'attrice abbia sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dal gossip, è noto alle cronache che da tre anni ha una relazione con il musicista Zach Fischer. Annika Noelle ha ufficializzato la sua storia d'amore con l'artista nel 2018 e da allora sono state rare le loro apparizioni pubbliche, via social e non solo. Si potrebbe ipotizzare che l'attrice nel frattempo abbia chiuso con il musicista e si sia innamorata follemente di un altro uomo, ma secondo i siti di gossip americani, l'ipotesi più accreditata è che il futuro marito di Annika Noelle sia proprio il musicista in questione.

Chi è Annika Noelle

Annika Noelle è l'attrice che nel 2018 ha preso il posto di Kimberly Matula, nel ruolo dell'amatissima Hope Logan di Beautiful. Prima della nota soap opera, l'attrice ha preso parte a diversi video musicali, ha recitato in film come ‘Love’s Christmas Journey', ‘Evan’s Crime' e ‘Jersey Boys' e a serie televisive come ‘Bree Does Comedy' e ‘Chasing Life'. Oggi 34enne, ai tempi della sua entrata nel cast Annika Noelle si era mostrata più che entusiasta, ringraziando i fan per l'affetto e la fiducia che hanno riposto nel suo personaggio: "Sono così entusiasta di unirmi alla famiglia di ‘Beautiful' come Hope Logan. Sono già travolta dall'incredibile amore e sostegno, siete i migliori!", scriveva su Instagram.