Faccio un grosso in bocca al lupo ad @alfosignorini @antonellaeliatv @enzoghinazzi @giores.grestelli per questa edizione di @grandefratellotv Per me è stata un’esperienza unica, che mi ha cambiato la vita, mi ha dato la consapevolezza di quello che sono. Un viaggio dentro di me e con voi… per sempre nel mio cuore 💝

A post shared by Adriana Volpe (@adrianavolpereal) on Sep 14, 2020 at 12:59pm PDT