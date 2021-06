Fa discutere il "battibecco" social tra Antonella Elia e Vera Gemma, generato a margine di una foto particolarmente sensuale che la concorrente dell'ultima Isola dei Famosi ha pubblicato su Instagram. La Gemma appare in primo piano con il décolleté in mostra, uno scatto che ha generato migliaia di like. "Ma non è un po' troppo???", osserva però l'amica Antonella Elia, che poi rincara la dose: "Stai diventando una pornostar ma ti amo comunque e lo sai".

I fan contro Antonella Elia, la risposta di Vera Gemma

Le due in realtà sono molto amiche, ma il commento della Elia ha spinto moltissimi follower di Vera Gemma a intervenire con attacchi durissimi, accusandola di "rosicare" e di essere malevola e invidiosa. Antonella ha replicato a ognuno dei loro commenti, spiegando di non avere nulla contro la Gemma, che conosce anzi da 20 anni. Non solo, quando Vera ha partecipato all'Isola dei Famosi la Elia ha fatto il tifo per lei. La figlia di Giuliano Gemma, al contrario, non si è scomposta per la frecciatina e dato una risposta serafica: "Mah, non saprei. Non mi pongo il problema".

Vera Gemma prossima opinionista e Jeda al GF Vip?

Vera Gemma sogna peraltro di percorrere le orme dell'amica Antonella Elia: in una recente intervista ha ammesso di non voler più fare reality da concorrente (dopo Pechino Express e l'Isola) ma volersi cimentare come opinionista. Al tempo stesso, sarebbe contenta di vedere il suo giovane fidanzato Jeda in un programma: "Era da tempo che girava questa voce che lui potesse partecipare al Grande Fratello Vip. Io gli darei lo stesso consiglio che gli ho dato quando sapevo che sarebbe venuto in studio per me ovvero di essere sempre se stesso senza sgomitare. Credo che sarebbe interessante vederlo in un reality perché ha anche una storia interessante alle spalle. È un personaggio che potrebbe riservare delle sorprese".