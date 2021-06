Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, la possibilità che in futuro il piccolo Archie, figlio di Harry e Meghan, non potrà mai accedere al titolo reale diventando principe. Questa decisione sarebbe stata presa dal Principe Carlo in seguito alla necessità di sfoltire i destinatari al titolo e di conseguenza nemmeno quando e se lui dovesse diventare re, suo nipote potrà ambire al trono.

Il progetto del Principe Carlo

Un ulteriore affondo per la coppia che in questi ultimi mesi si è attirata le critiche da parte della famiglia reale e che potrebbe compromettere ancora di più i rapporti già fin troppo tesi tra Carlo e suo figlio Harry. Secondo la testata britannica, infatti, il Principe del Galles avrebbe avanzato l'ipotesi di ridurre i principali titoli reali perché peserebbero sui contribuentie questa scelta escluderebbe in via definitiva il primogenito dei Sussex. Stando ad una fonte vicina alla coppia, sarebbe stata proprio questa presa di posizione a scatenare la reazione del Principe Harry che nelle sue ultime dichiarazioni non ha avuto filtri nel descrivere il rapporto con i componenti della sua famiglia. Tuttavia sarebbero delle indiscrezioni, dal momento che non sono mai stati resi noti gli effettivi piani del Principe Carlo, ma sembra che in questo modo ad accedere al titolo possano essere solo agli eredi al trono e ai loro familiari più stretti e, inoltre, a godere del sostegno finanziario pubblico, tramite il Sovereign Grant, che da sempre finanzia le attività dei reali, e della protezione della Polizia, resterebbe soltanto chi è strettamente legato alla Corona.

I rapporti tra Harry e la Royal Family

L'intervista a Oprah Winfrey di cui si è parlato in tutto il mondo, e la collaborazione del Principe Harry ad un progetto con la conduttrice americana sulla salute mentale, di cui lui stesso è stato protagonista, dichiarando di aver avuto sempre un rapporto pessimo con i componenti della sua famiglia hanno avuto una risonanza innegabile sulla percezione che si ha dei Duchi di Sussex, sia in Inghilterra che altrove. In seguito a queste dichiarazioni, i rapporti tra i royals non sono stati così idilliaci e per ora sembra che si mantengano, più o meno stabili, nonostante alcune intemperanze e incomprensioni taciute.