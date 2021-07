Arianna Errigo è sposata con Luca Simoncelli, il marito è il suo allenatore La vita privata della campionessa di scherma (fioretto e sciabola), tra gli atleti italiani delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dal 2019 è felicemente sposata con Luca Simoncelli, ex fiorettista che da anni è suo allenatore. Per lui si è trasferita a Frascati: un amore nato da un’amicizia, sulle pedane.

A cura di Valeria Morini

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, occhi puntati su Arianna Errigo, talento della scherma che ha già due medaglie olimpiche nel palmarès, senza contare gli otto ori mondiali, gli undici ori europei e molto altro. Andiamo a scoprire qualche dettaglio sulla sua vita privata, in particolare il grande amore con Luca Simoncelli.

Il matrimonio con Luca Simoncelli

Classe 1988 (è nata a Monza il 6 giugno), cresciuta in Brianza e schermitrice sin da ragazzina, Arianna è specializzata in fioretto e sciabola, una delle poche al mondo aver vinto in entrambe le specialità. Fa parte dell'Arma dei Carabinieri e dal 2012 si è trasferita e ha iniziato ad allenarsi a Frascati, per stare vicina al compagno Luca Simoncelli, con cui ha trovato il grande amore. I due si sono sposati il 26 giugno 2019, alla vigilia dei mondiali di Budapest. Le nozze sono state celebrate presso il castello di Santa Severa, a Santa Marinella (a una cinquantina di chilometri di Roma), alla presenza di tanti atleti tra gli invitati, da Aldo Montano ad Alice Volpi. I due vivono ai Castelli Romani, vicino alla capitale. Ospite nella primavera 2021 con Simoncelli nel programma Il filo rosso, l'atleta ha spiegato la genesi del loro amore.

La nostra relazione è nata tra le pedane. Ci siamo conosciuti quando io avevo 15 anni, ma in realtà non ci ‘filavamo’ molto: io ero da una parte e lui dall’altra. Passavano gli anni e ci vedevamo solo nei ritiri della Nazionale o alle gare, ma anche lì almeno inizialmente niente. Poi ad un certo punto è nata un’amicizia, andavamo d’accordo, ci divertivamo molto. Diciamo che la cosa è cambiata completamente quando da Monza io mi sono trasferita a Frascati, dove lui vive. Lì abbiamo iniziato a passare molto più tempo: in palestra stavamo tutto il giorno insieme, allenamenti lunghissimi, quando si usciva si stava sempre insieme. E da lì più tempo passavamo più ne volevamo…

Chi è Luca Simoncelli, marito di Arianna Errigo

Anche Luca Simoncelli, nato il 5 marzo 1985, è infatti uno sportivo. Ex fiorettista, da anni è l'allenatore della sua Arianna. Alla vigilia della partenza per Tokyo, la Errigo aveva spiegato alla Gazzetta come lei e il marito conciliano amore e lavoro: "Abbiamo le nostre passioni, ci piace fare molte cose per cui quando torniamo a casa non parliamo di scherma tutto il tempo. Dopo 8 anni la nostra routine è rodata, riusciamo a dividere bene gli ambiti per quanto io so di non essere un’atleta semplice da gestire".