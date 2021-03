Il 23 marzo non è diventata mamma solo Chiara Ferragni ma anche Ashley Tisdale, che 24 ore dopo ha svelato la bella notizia con un post Instagram. La star di High School Musical ha dato il benvenuto a una bambina, che lei e il marito Christopher French hanno deciso di chiamare Jupiter Iris. L'annuncio arriva con l'ormai classica e tenerissima foto della manina della piccola, accompagnata dalla didascalia "Jupiter Iris French è arrivata sulla Terra il 23.3.21″.

Il significato del nome Jupiter Iris

Curioso il nome scelto per la bimba. Jupiter è il nome latino di Giove, inteso sia come la massima divinità del mondo romano (il corrispettivo del greco Zeus) che come il pianeta del sistema solare. Normalmente è un nome maschile, ma viene utilizzato anche senza distinzioni di gender. Iris è invece un nome presente sia nella lingua greca che in quella latina e comune a moltissimi idiomi: il suo significato originario è quello di "messaggera degli dei", in riferimento all'omonima divinità della mitologia classica, personificazione dell'arcobaleno. Il nome è passato poi a indicare anche l'omonimo fiore della famiglia delle Iridaceae.

Ashley Tisdale dopo High School Musical

in foto: Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Lucas Grabeel, Vanessa Anne Hudgens, Zac Efron e Monique Coleman di "High School Musical"

L'attrice e cantante (che a soli 12 anni cantò alla Casa Bianca per il presidente Clinton) è stata lanciata dai ruoli di Maddie nella sitcom Zack e Cody al Grand Hotel e Sharpay Evans nella serie di film di High School Musical. In precedenza, aveva avuto anche un piccolo ruolo in Donnie Darko. Dopo il raggiungimento della fama, ha lavorato in Scary Movie 5 e in diverse serie tv. Molto attiva come doppiatrice, ha prestato la sua voce alla protagonista della serie animata Sabrina vita da strega e, parallelamente, ha pubblicato tre album. Lei e Christopher French si sono fidanzati ufficialmente nel 2013 e si sono sposati l'anno dopo. La gravidanza della Tisdale era stata annunciata a settembre 2020.