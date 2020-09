Asia Argento compie 45 anni il 20 settembre. Mentre l'attrice festeggia in compagnia di un gruppo di amici e con un animo decisamente "rock" spegne le candele affondandole nella torta, arrivano gli auguri social dell'ex compagno Morgan. Inaspettatamente, visto che tra loro i rapporti non sono dei migliori. L'occasione è un doppio compleanno. Non solo quello di Asia, ma anche di Loredana Berté, che nella stessa data compie 70 anni. L'artista ne approfitta per pubblicare su Facebook una dedica per entrambe, che sono amiche di una vita: "Diverse tra loro, ma amiche, entrambe ‘rock', anticonvenzionali, belle ed esteticamente leader".

Il pensiero per Asia Argento e Loredana Bertè

"Io e Asia, quando lei era incinta di Anna Lou, vivevamo in una piccola casa di ringhiera in zona piazzale Loreto a Milano, e andavamo a trovare spesso Loredana a casa sua", racconta Morgan nel post. "Quando andavamo a casa sua, ricordo, lei mi piazzava davanti a due casse, metteva le sue canzoni nuove che aveva provinato e mi lasciava solo ad ascoltarle perché le dessi un parere e nel frattempo se ne andava con Asia in giro per la casa a confabulare e a raccontare confidenze femminili", continuano i ricordi. Poi, alla fine, il pensiero va ad Asia, sua ex musa e mamma della figlia Anna Lou:

Faccio gli auguri anche a lei, la mia ex musa, e il mio ottovolante del cuore, tragica ispirazione, alla quale dico che essersi voluti bene deve restarci dentro, sempre, comunque vadano le cose nella vita, anche nella separazione, anche quando non c'è più il desiderio bruciante, anche quando la vita porta lontano dall'amore che fu, ed è per un figlio che ameremo per sempre, è per noi stessi che tutto si trasforma in rispetto e affetto, Asia.

Asia Argento e Morgan, accuse reciproche

Eppure fra Morgan e Asia Argento i rapporti sono ormai da anni dei più ostili. Fra gli ultimi scontri pubblici, lo scorso giugno Asia, ospite a Live – Non è la D'Urso, aveva replicato alle parole di Morgan che aveva accusata: "Asia Argento mi picchiava durante il sonno". L'attrice aveva risposto così: "Morgan l'ho lasciato 14 anni fa, mi sono salvata. Io e mia figlia siamo scappate dalle sue grinfie, di persona profondamente malata di mente". E lo aveva definito un padre assente nei confronti di Anna Lou.